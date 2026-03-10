FOTO | Petric Ștefana Alexandra, performanță de excepție la olimpiada de Psihologie, faza județeană: Eleva Liceului Teoretic Teiuș, calificată în faza națională
Petric Ștefana Alexandra, performanță de excepție la olimpiada de Psihologie, faza județeană: Eleva Liceului Teoretic Teiuș, calificată în faza națională
Petric Ștefana Alexandra, elevă la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut premiul I la olimpiada de Psihologie, faza județeană și s-a calificat în etapa națională.
Tânăra a fost felicitată printr-o postare pe pagina de Facebook a unității de învățământ.
Eleva Petric Ștefana Alexandra, din clasa a XI-a, de la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Locul I la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Psihologie, performanță care i-a adus calificarea la etapa națională a competiției.
Rezultatul reflectă pasiunea pentru studiu, seriozitatea și munca susținută depusă de Ștefana, sub coordonarea doamnei profesor Moldovan Denisa, căreia îi adresăm felicitări pentru îndrumarea oferită.
Felicitări tuturor! Îi urăm mult succes la etapa națională și suntem mândri că va reprezenta cu onoare Liceul Teoretic Teiuș!
