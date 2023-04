FOTO: Optimum Alba Iulia, calificare dramatică, la penalty-uri, în Cupa României, cu „U” Cluj | Portarul Răzvan Cutean a parat două execuții

În 1 aprilie, pe “Cetate”, în prima etapă din play-out-ul Seriei 9 a eșalonului terț, întâlnirea dintre vecinele de ierarhie, CS Universitatea Alba Iulia și Viitorul Cluj a revenit studenților, scor 2-0 (1-0), prin reușita lui Gilyen (30), primul său gol în eșalonul terț, respectiv Vasinc (90+3). Vizitatorii au terminat cu doi jucători mai puțin, fiind eliminați Cr. Istrate și Borma, la interval de câteva zeci de secunde.

*1-0, 30: GILYEN a marcat primul său gol în Liga 3, cu un șut spectaculos de la marginea careului mare (primul al meciului), în dreapta portarului.

*2-0, min: 90+3: VASINC, reluare cu capul la colțul scurt, după un corner de pe dreapta executat de Bucurică, abia intrat în teren (nu a fost titular din motive medicale)

*Mihai Manea: „Important este că am luat toate punctele și nu am primit gol”

„O victorie muncită. Am început destul de greu, am început să jucăm din minutul 15, am și marcat, am avut posesie și inițiativă. După ce adversarii au avut două eliminări, noi ne-am precipitat și am căutat să marcăm repede dar nu ne-a ieșit. Important este că am luat toate punctele și nu am primit gol„, a precizat Mihai Manea.

La reluare, oaspeții amenință prin Fărăgău (49) – șut de la 20 de metri prins de F. Șerban. Oaspeții rămân în inferioritate de doi jucători, Cr. Istrate a fost eliminat în minutul 52 pentru cumul de avertismente Peste un minutul vizitatorii rămân în doar 8 jucători de câmp, fiind eliminat și Borma, tot pentru cumul de avertismente! Cei doi jucători sunt singurii avertizați în prima repriză. Milandru (74) a trimis un șut periculos, oaspeții solicită un penalty pentru henț, dar se aleg cu un averitisment unei persoane de pe banca tehnică.

Herci (37) – șut din lovitură liberă lateral stânga în bara laterală stânga

Prima jumătate de oră a fost una de slabă factură tehnică, fără niciun șut pe spațiul porții. Puțini spectatori, în jur de 250.

Studenții din Cetatea Marii Uniri sunt la a doua întâlnire la rând pe arena albaiuliană după ce etapa precedentă au suferit prima înfrângere stagională pe teren propriu (0-2 cu liderul CS Hunedoara). Tânăra grupare clujeană, condusă de antrenorul Marius Popescu (originar din Totoi), vine după categoricul 4-0 cu “virușii verzi”, are două victorii în retur dar este cea mai modestă formație pe terenuri străine (o singură remiză în 9 întâlniri). Este singura întâlnire programată în Alba în această rundă din faza secundă a stagiunii.

CSU: Fl. Șerban – Amihăesei (75, S. Stan), Kis, Ionică/ cpt, Cunțan – Frențiu (87, Bucurică), Al. Petresc, Herci, Gilyen – Bolojan (90+3, Paleoca) – Vasinc (90+3, Al. Bodea); pe bancă Spînu – R. Popa, Adjani, D. Trifu, Cărăbineanu. Antrenor Mihai Manea

Viitorul: Borz – Milandru, Borma, Șerbănescu, Cr. Istrate – Dolghi, Fărăgău/ cpt, Calo – Iepure (58, R. Bartoș), Râpan (58, E. Bartoș), Cr. Chirilă (79, Al. Pop); rezerve Simedru, Apăraschăi, S. Moldovan, Dreve. Antrenor Marius Popescu.

Arbitri Cr. Pascu (Sibiu), I. Cozorici (Zalău), F. Seiche (Sânmihaiu Almașului) Observatori M. Hârlab (Brașov), M. Orbonaș (Ilia)

Avertimente: Ionică (85)/ Cr. Istrate (27, 52), Borma (37, 53) Cartonaș roșu: Cr. Istrate (52), Borma (53)