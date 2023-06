FOTO: Ocnamureșeanul Bela Bartha, evoluție convingătoare pentru România în Golden League | „Tricolorii”, eșec cu Turcia, 2-3, la Brașov

„Istoria se repetă”… În 2022, CSU Alba Iulia a reușit eventul județean și a câștigat barajul de promovare în Liga 3 cu CSO Baraolt, reprezentanta județului Covasna). În 2023, Industria Galda de Jos și-a trecut în palmares campionatul în Liga 4 și Cupa României (2-1 în finală cu Viitorul Vama Seacă) și așteaptă dubla cu Prima Brăduț (Covasna) pentru a accede în eșalonul terț (Baghiu și St. Radu au fost anul precedent în efectivul studenților, la fel Puha – în turul respectivului sezon)

„Au fost emoții, dar am meritat victoria, am dominat jocul, am avut ocazii mai mari și mai multe, și ca posesie am stat mai bine. Din păcate am luat un gol pe nesincronizare, dar ne-am revenit și îi felicit pe băieți pentru event.

Este încununarea unei munci, sunt oameni care mă ajută, cum este Dan Comșa. Ne pregătim de baraj, lupta pentru promovare este altceva, ar fi cireașa de pe tort, dar trebuie să fim mai pragmatici în meci”, a spus antrenorul Doru Oancea.

Nu a fost simplu ultimul act pe „Cetate” pentru marea favorită, însă găldenii au trecut peste șocul deschiderii scorului, au remontat și au marcat prin Cioară (89) un gol cât un trofeu, deși erau în inferioritate numerică.

Citește și: FOTO-VIDEO: Industria Galda de Jos a realizat eventul județean, după 2-1 (0-0) cu Viitorul Vama Seacă, în finala Cupei României, pe “Cetate” | Trupa lui Doru Oancea a realizat, cu emoții, eventul județean!

În plus, „nașul” (Daniel Ianc, integralist la Viitorul Vama Seacă) a pierdut în fața”finului” (Andrei Samoilă, rezervă la Industria).

„Mă bucur pentru ce am trăit în acest meci. Chiar dacă am pierdut, măcar am trăit momentul și eram aproape de a realiza surpriza. Felicitări adversarilor, au fost mai buni„, a precizat Andrei Podar, cel mai tânăr antrenor din Liga 4, la nici 27 de ani.

S-a confirmat faptul că Doru Oancea și Dan Comșa constituie cel mai de succes cuplu de antrenori ce activează în fotbalul județean în ultimii ani.Dan Comșa, antrenor secund și delegat, este omul bun la toate pentru o echipă la acest nivel și efectiv s-a abonat la trofee în Alba. Pe lângă acest trofeu, Dan Comșa a reușit să câștige trei Cupe ale României, pe plan județean, în ani consecutivi, cu 3 echipe diferite: Viitorul Sântimbru (2016, la Ocna Mureș, 1-0 cu Hidromecanica Șugag), Șurianu Sebeș (2017, la Cugir, 6-0 cu Viitorul Spicul Daia Română) și Sportul Petrești (2018, la Galtiu, 3-2 cu Transalpina Șugag).

În 2017, Oancea și Comșa au realizat primul event județean, cu Șurianu Sebeș. Sintetizând, Oancea și Comșa au strâns în perioada în care au conclucrat trei campionate câștigate, trei baraje de promovare, trei Cupe ale României și o Supercupă a AJF Alba.