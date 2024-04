FOTO Moto Iepurașul și motocicliștii Lupii Sigidavei din Cugir, daruri pentru 13 familii defavorizate din trei localități: „A fost o zi extraordinar de faină”

Moto Iepurașul și motocicliștii Lupii Sigidavei din Cugir, daruri pentru 13 familii defavorizate din trei localități: „A fost o zi extraordinar de faină”

Campanie caritabilă „Moto Iepurașul” 2024, organizată de Lupii Sigidavei, s-a încheiat duminică, 28 aprilie, chiar în ziua de Florii.

Campania a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediţie și așa cum ne-au obișnuit, motocicliştii cugireni au adus bucurie de Paști în casele mai multor persoane defavorizate din Cugir, Vinerea și Săliștea.

13 familii vor avea ce pune pe masa de Paște și se vor putea bucura de sărbători liniște. Moto Iepurașul nu i-a uitat nici pe cei mici, fericirea de pe chipul copiilor fiind cea mai bună răsplată pentru motocicliștii cugireni.

”Duminica Floriilor din acest an a dus zâmbete pe chipurile lor și bucurie în casele unor oameni cu o situație materială precară. Da, știm, sună ciudat ca niște alimente și lucruri elementare să aducă bucurie. Noi am spune „o zi extraordinar de faină”, așa am descrie ziua de ieri, pentru că am reușit să ajungem la 13 familii.

Mulțumim tuturor celor implicați în acțiunile noastre umanitare, familiei Lucan pentru plăsuțele cu carne și Brutăria Vasi&Teo pentru cozonaci.

Vă dorim s-aveți o săptămână liniștită plină de bucurii și să întâmpinați sfânta sărbătoare de Paște cu iubire, pace încredere și speranță!”, au transmis motocicliștii din Cugir.

