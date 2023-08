FOTO: Moș Sâvu, veteranul de război din Alba Iulia, a plecat dintre noi la vârsta de 100 de ani. Povestea vieții unui erou

Șofer recidivist din Alba, pedeapsă blândă pentru patru infracțiuni rutiere: Nemulțumit, a făcut recurs

Un șofer din Alba a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Aiud pentru patru infracțiuni rutiere în același dosar. Judecătorul de la instanța de fond a fost indulgent și i-a aplicat o pedeapsă cu suspendare. Șoferul condamnat nu a fost, însă, mulțumit de decizie și a depus recurs.

Potrivit rechizitoriului, în 11 iunie 2021, C. L. a condus un autovehicul pe DN1, pe direcția Teiuș – Aiud, fiind surprins în flagrant în condițiile în care avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autoturisme pe drumurile public. A doua zi, în 12 iunie 2021, bărbatul condus un autovehicul pe o stradă din Teiuș, tot fără permis de conducere.

În 2 iulie 2021, bărbatul a mai comis o infracțiune similară, conducând o mașină pe un drum comunal din oraș. În 14 iulie 2021, a fost susprins de polițiștii rutieri conducând o motocicletă cu număr de înmatriculare din Italia, fără a deţine permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.

6 luni de închisoare pentru fiecare faptă

Bărbatul a primit câte 6 luni de închisoare pentru fiecare dintre cele patru fapte. De asemenea, instanța a anulat amânarea aplicării unei pedepsei de 9 luni închisoare la caree a fost condamnat în 2022. „Va aplica inculpatului pedeapsa de 9 luni închisoare, sporită la 1 an şi 5 luni închisoare (prin adăugarea a 1/3 din totalul celorlalte pedepse). În temeiul art. 91 C. pen., va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 1 an şi 5 luni de închisoare, pe o durată de 2 ani”, se precizează în hotărârea Judecătoriei Aiud.

Judecătorul a susținut că „faptele inculpatului prezintă un grad concret sporit de periculozitate dedus, în special, din alegerea de a ignora cu desăvârşire legislaţia rutieră care reglementează suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice”.

„Inculpatul a comis trei infracţiuni prevăzute mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre acestea. Referitor la atitudinea pe care inculpatul a avut-o faţă de faptele săvârşite, acesta nu a putut fi găsit şi audiat în faza de urmărire penală, fără a exista indicii că ar intenţiona să se sustragă de la urmărire penală/judecată, însă, a recunoscut faptele în faţa instanţei, contribuind astfel la soluţionarea cu celeritate a cauzei”, se mai precizează în hotărârea instanței.

Bărbatul a fost obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii timp de 60 de zile în cadrul Primăriei Teiuș sau a Primăriei Stremţ.