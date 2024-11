FOTO | Misiunea de suflet a unui tânăr albaiulian: Construirea unei școli pentru peste 300 de elevi din Africa

Florin Lupean, un tânăr din Alba Iulia, este dedicat unei misiuni de suflet: construirea unei școli pentru copiii din Etiopia, Africa. Florin este fondatorul Asociației Philippi Vision pe care a înființat-o împreună cu David Murza Sighiartău cu scopul de a strânge fonduri pentru construcția școlii româno – etiopiană.

Tot acest proiect nu ar fi fost posibil fără ajutorul lui Marius Bîrte, profesor misionar în Etiopia cu care Asociația a colaborat încă de la început. Marius Bîrte, pe lângă activitatea academică pe care o desfășoară în Etiopia, s-a ocupat și de partea administrativă, începând de la autorizații și până la construcția școlii în sine.

Într-un interviu acordat pentru ziarulunirea.ro, Florin Lupean a povestit despre cum a început acest vis, despre procesul de construcție a clădirii, dar și despre provocările întâmpinate pe parcursul derulării acestui proiect.

Povestea acestei inițiative a început în vara anului 2018, atunci când Florin se afla într-o experiență misionară în Etiopia, Africa, unde sărăcia și lipsa educației au lăsat o amprentă puternică asupra sa. Într-una din zile, aflat în orașul Ziway, Florin a observat un teren care aparținea unei biserici, pe care exista o fundație aflată într-o stare vizibilă de degradare. Atunci a aflat că pe acea fundație ar fi trebuit să se construiască o școală generală, însă misionarul american care pornise inițial proiectul, murise și, astfel, s-au stopat lucrările pentru ridicarea școlii. Așadar, a luat naștere visul, care mai apoi s-a transformat într-o viziune, aceea de a continua proiectul construcției din Ziway. „Am știut că Dumnezeu vrea să dea viață acelui loc, iar viața nu constă în construcția unei școli, ci în fundamentul și destinele schimbate ale copiilor care vor învăța în acea școală. Acei copii vor primi educație și vor avea posibilitatea să studieze și, astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, viitorul lor să fie schimbat„, a declarat Florin Lupean.

În Etiopia, majoritatea familiilor nu au capacitatea financiară de a împlini nevoile minime de supraviețuire a copiilor.

Din acest motiv, nu sunt trimiși la școală, și sărăcia îi împinge la metode extreme de supraviețuire, precum cerșitul, prostituția, furtul, exploatarea prin muncă sau migrația. „Obiectivul pe care ni l-am propus este să oferim educație de calitate unui număr de peste 300 de elevi, care vor învăța în același timp, dorind să investim în noi generații de elevi, pentru a aduce schimbări semnificative în societate„, ne-a spus Florin.

Beneficiari direcți ai acestui proiect vor fi copii ai străzii, copii din cartiere sărăcăcioase, copii care lucrează, copiii prostituatelor și copiii familiilor de risc (precum cele afectate de HIV/SIDA, refugiați, părinți singuri).

Florin a rămas impresionat de comunitățile din Etiopia pe care le-a vizitat și ne-a declarat că experiențele trăite acolo, i-au schimbat viața. „M-au impresionat copiii și fericirea de pe chipurile lor. M-a impresionat cum o simplă bomboană îi făcea fericiți. M-a impresionat puterea lor de a lupta pentru a supraviețui.

În anul 2018, când am mers prima dată în Etiopia, am fost în orașul Harar – al patrulea oraș ca importanță pentru lumea musulmană. Sărăcia lucie, “strigătul mut” plin de disperare al oamenilor de acolo m-a scos din comoditatea și din bula normalității în care trăiam.

Etiopia, de mulți ani e frământată de un război civil. Când am fost prima dată acolo nu am avut acces la internet aproape de loc. Am realizat atunci că normalitatea în care trăiam acasă e un lux pentru cei de acolo și că tot ce am e o binecuvântare. Acolo copiii mor, la propriu, de foame. Se droghează de mici, mâncând frunzele unui copac numit Chat, astfel drogul devine mâncare, iar când ajung la maturitate le este afectată gândirea și memoria„, a adăugat Florin Lupean.



De-a lungul acestui proces, provocările au fost multe pentru Florin și colegii lui, începând de la obținerea autorizațiilor, strângerea de fonduri, până la găsirea voluntarilor pentru construirea efectivă a școlii. De asemenea, pandemia Covid-19, i-a obligat pe aceștia să pună pe pauză lucrările. Cu toate acestea, Florin ne-a spus că piedicile și provocările pe care le-au întâmpinat le privesc acum ca pe oportunități de creștere și motivare.

Școala româno – etiopiană își va deschide porțile cel târziu în anul 2026, stadiul lucrărilor fiind unul avansat. Școala va avea două corpuri, iar în prezent se lucrează la clădirea principală care va avea 12 clase unde vor studia copiii. Clădirea este ridicată, acoperită, tencuită și cu rețeaua electrică finalizată, iar în data de 9 noiembrie Florin va merge în Ziway însoțit de o echipă de muncitori experimentați în construcții pentru a se ocupa de partea de finisaje la unul din cele două nivele.

Pentru Florin, educația reprezintă cheia prin care copiii din Etiopia pot ieși din sărăcie și își pot construi un viitor mai bun. „În Ethiopia nu sunt școli suficiente, iar pe lângă acest lucru, în școlile de stat, nivelul edicațional e mult sub nivelul a ceea ce ne imaginăm noi. Școlile care au rezultate sunt cele deschise de ONG-uri, culte religioase sau private. Acest lucru îl vom face și noi. Ne dorim ca școala pe care o vom deschide în orașul Ziway să funcționeze la standarde înalte, din toate punctele de vedere. Astfel impactul va fi unul uriaș. Viețile copiilor vor fi transformate. Vor vedea că se poate și vor fi motivați și învățați să se ridice din mediocritate si să viseze” a declarat tânărul.

Ce este cu adevărat fascinant este că toată investiția a fost făcută cu ajutorul donațiilor din partea unor oameni cu inimă mare, care au contribuit la această cauză nobilă. Cu toate acestea, pentru a finaliza proiectul Asociația Philippi Vision mai are nevoie de susținere financiară, respectiv de 10.000 de euro pentru costul materialelor. Pe lângă lucrările de construcție, Asociația va oferi alimente mai multor familii nevoiașe și va realiza câteva proiecte sociale în comunitatea din orașul Ziway și din împrejurimi, iar pentru aceasta sunt necesari aproximativ 5.000 de euro.

Pentru cei dornici să contribuie la acest proiect, o pot face în conturile menționate mai jos:

ASOCIAȚIA PHILIPPI VISION

CONT LEI – IBAN: RO78BTRLRONCRT0492048601

Swift: BTRLRO22

CONT EURO – IBAN: RO98BTRLEURCRT0492048602

Swift: BTRLRO22

CONT USD – IBAN: RO32BTRLUSDCRT0492048601

Swift: BTRLRO22

Acest proiect nu este singurul derulat de asociație, echipa de voluntari implicându-se activ în comunitățile din Ucraina și Moldova. De la începerea războiului în Ucraina, voluntarii au transportat 48 de refugiați în Alba Iulia, pe care i-au sprijinit, iar până în prezent, asociația a realizat peste 40 de transporturi umanitare efectuate în Ucraina. De asemenea, asociația este implicată social și în Republica Moldova, mai precis în Chișinău și în câteva sate din jurul capitalei.

Florin ne-a declarat că pentru el această experiență este o lecție de credință și dăruire. „Atunci când Dumnezeu îmi scoate în cale o nevoie, o face cu un scop. Voluntariatul nu este despre noi, ci despre cei pe care îi ajutăm. Să le facem bine celor din jurul nostru la fel cum am vrea să ni se facă nouă„, transmite Florin.

