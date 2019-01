Foto: Maestrul Gheorghe Bădău – „Omul orchestră” al Munților Apuseni

Profesorul Bădău este cel care în decursul a aproape 50 de ani de activitate a învățat nenumărați tineri talentați din zonă să cânte la instrumente muzicale populare

Zona Munților Apuseni din județul nostru este locul unde s-au născut și au trăit cei mai mulți moți, iar de-a lungul timpului printre aceștia s-au remarcat numeroase talente și personalități în diverse domenii. Moții au păstrat pe cât posibil până în zilele noastre obiceiurile și tradițiile moștenite de la înaintași, printre acestea regăsindu-se și cântecele populare, interpretate atât vocal cât și instrumental, iar cele mai cunoscute instrumente ale acestora fiind taragotul, saxofonul, acordeonul și toba, cu care se cânta de obicei la nunți, botezuri și „jocuri” organizate în diverse zile ale anului.

Dintre zecile de mii de moți, foarte mulți au demonstrat talent muzical nativ pentru folclor, iar mulți dintre cei talentați au dorit să urmeze o carieră muzicală în domeniul interpretării instrumentale. Pentru probabil cea mai mare parte dintre acești doritori, cel care i-a descoperit, le-a „cultivat” talentul și urechea muzicală a fost profesorul Gheorghe Bădău, care de aproape 50 de ani a predat muzică elevilor din Cîmpeni și pentru scurt timp câtorva viitori dascăli de la Abrud, i-a învățat pe cei talentați să cânte la instrumente muzicale populare și chiar i-a îndemnat să urmeze o carieră în domeniul muzicii.

Profesorul Gheorghe Bădău s-a născut în 18 ianuarie 1948 în satul Târsa – cătun Verdești, din comuna Avram Iancu, într-o familie de moți în care tatăl, Gheorghe, era tâmplar, iar mama, Maria, era casnică, acesta fiind cel mai mic dintre 5 cinci copii ai familiei, din care au trăit 3. Școala primară a făcut-o în satul Târsa, a urmat cea gimnazială în centrul comunei Avram Iancu, Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud și apoi Institutul Pedagogic de trei ani de la Târgu Mureș. După absolvire, primul său serviciu a fost de doar două săptămâni la Casa Pionierului din Cîmpeni, fiind solicitat să vină ca profesor la Liceul Teoretic Cîmpeni, din lipsă de cadru didactic calificat.

Ulterior s-a căsătorit cu o profesoară de desen, întemeind o familie de profesori-artiști care au dat naștere unei fete ce este în prezent profesoară de limba română-engleză la Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni. În anul 1982 a fost repartizat cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Alba ca profesor de muzică titular în noua clădire a Școlii Gimnaziale Cîmpeni, fiind director în această unitate de învățământ în perioada 2006-2011 și director adjunct în perioada 1990-2001. Ulterior, a ieșit la pensie în anul 2012, dar a continuat să lucreze și în prezent cu copiii pentru a-i învăța muzică populară instrumentală.

De altfel, ca împlinire a îndelungatei cariere artistice și de pregătire a tinerilor instrumentiști populari, în 2017, la inițiativa Primăriei și Casei de Cultură „Avram Iancu” Cîmpeni, acesta a susținut cu ocazia Festivalului de Folclor „Sus, sus, sus, la moți la munte!” din „Capitala Țării Moților” un spectacol aniversar în care a dirijat și coordonat aproximativ 40 de artiști, foști elevi pe care i-a învățat de-a lungul timpului și care activează în prezent în alte formații, unii dintre aceștia fiind foarte cunoscuți și apreciați de iubitorii de folclor. Aceștia au venit cu multă bucurie să cânte publicului participant la festival, în semn de recunoaștere și mulțumire pentru profesorul ce i-a învățat.

În urmă cu câteva zile am purtat o discuție cu profesorul Bădău, în care mi-a relatat amănunte atât din biografia sa, cât și foarte multe lucruri din viața sa de profesor. Referindu-se la pasiunea pentru a cânta la instrumente muzicale, acesta a menționat următoarele: ,,La îndemnul tatălui meu, de mic copil am început să cânt la fluier, fiind un autodidact, mai târziu am cântat la muzicuță de gură, iar la liceul din Abrud am învățat să cânt la acordeon sub îndrumarea profesorului Dolha.

Acolo, în cadrul liceului, era o formație de muzică populară cu posibilitățile din acea vreme, iar noi dădeam spectacole de muzică folclorică în Abrud și prin împrejurimi. Ulterior, în cadrul Institutului Pedagogic, am făcut pian, vioară și clarinet, participând cu fluierul și la concursuri muzicale, cum ar fi cel studențesc de la București, unde concuram cu marii maeștri de atunci. În prezent, cânt la toate instrumentele orchestrei Școlii Gimnaziale Câmpeni: fluier, acordeon, orgă, nai, ocarină, țambal, taragot, saxofon, clarinet, contrabas.”

Despre dorința de a-i învăța pe copiii moților să cânte să instrumente muzicale populare și despre performanțele grupurilor muzicale pe care le-a condus, profesorul Bădău a povestit: „În 1975, când eram profesor la Liceul Teoretic Cîmpeni, existând un ansamblu folcloric organizat de profesorul de chimie Liviu Hebedean, am perfecționat orchestra de muzică populară a liceului, incluzând câteva instrumente noi, soliști vocali și instrumentali, cu care am susținut multe spectacole prin Țara Moților.

Totodată, am participat până în 1989 la toate edițiile Cântării României cu formațiile de muzică populară pe care le-am coordonat, iar după 1990 am înființat Ansamblul „Arieșul” Cîmpeni, care a devenit unul foarte cunoscut în Țara Moților. Acesta și-a păstrat activitatea până în prezent, iar de-a lungul timpului a câștigat sute de distincții cu soliștii și ansamblurile dirijate, cele mai multe fiind premii I, II, III și mai puține mențiuni.

Aici aș mai vrea să menționez că în decursul acestor ani am colaborat cu formația de dansuri de la Liceul Industrial Nr. 1 Blaj și de la Clubul Copiilor din Blaj, formațiile de dansuri a școlii din Albac și din alte localități din țară, prezentând spectacole în aproape toate orașele din județul nostru, Deva, Timișoara, Jimbolia, Târgu Mureș, Toplița, Constanța, Vaslui, Iași, Sighetul Marmației, Satu Mare și altele.

Am învățat peste 300 de elevi instrumentiști, iar printre cei mai buni elevi care și-au făcut o carieră muzicală i-aș aminti pe următorii: frații Sicoe la taragot, ce cântă în prezent în ansamblul profesionist „Banatul” din Timișoara; Nicolae Balea – taragot, interpret în ansamblul folcloric profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”; Daniel Bar – acordeon, general la Jandarmeria Română, la București; Iencsi Arpad – țambal, decedat; instrumentistul Mucea, la taragot și contrabas; Adrian Jurj, Sandu Bobar, Alin Joldeș, Răzvan Gligor, Mihai Stan, Ciprian Oneț, Ciprian Vîrciu și tânărul Alexandru Oană la taragot; Dorin Bar-Blăjan, Gabriel Câra, Iosif Stan, Andrei Tomuș la saxofon și foarte mulți alții.

Totodată, referitor la activitatea din prezent și la planurile de viitor, profesorul Bădău a menționat în finalul întâlnirii noastre următoarele: „În prezent lucrez cu elevii dornici să învețe instrumente populare românești într-o sală a Școlii Gimnaziale Cîmpeni, pentru care țin să mulțumesc conducerii școlii încă o dată, și voi continua această tradiție până când sănătatea și vârsta îmi vor permite.

Folosim în repertoriu muzică specifică locului, <<țarini>> din cartea <<Folclor din Țara Moților>> apărută în 1973 sub coordonarea profesorului Ioan Nicola de la Conservatorul de Muzică din Cluj Napoca, alte melodii culese de la lunga prezență la <<Cântarea României>>, sau culese de la diverși oameni și de la nunți, unde am participat în calitate de instrumentist.”

După discuția avută cu acest maestru al Apusenilor, aș mai adăuga în încheiere următoarele urări, ca la început de an: vă dorim spor la muncă, multă răbdare să pregătiți tineri instrumentiști talentați, multe împliniri pe toate planurile și la mulți ani, domnule profesor Gheorghe Bădău!

Ovidiu CULDA