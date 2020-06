FOTO| Lucrări de reabilitare și extindere a rețelei de apă în Apuseni. Contract în valoare de peste 70 de milioane de lei

În cadrul Proiectului Regional „Reabilitarea si extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020”, cod MySMIS 110847, în data de 22.01.2020 SC APA CTTA SA ALBA a semnat contractul de lucrări „AB3-CL3 – Extindere și reabilitare aducțiuni SZA Apuseni”, cu OCSA CONSTRUCȚII ȘI INFRASTRUCTURĂ S.R.L.

Contractul este în valoare 73.794.644,04 lei, fără TVA , având o durată de execuție de 35 luni, de la data ordinului de începere, plus 36 luni perioada de notificare a defectelor.

Activitățile vizează implementarea corespunzatoare a contractului de lucrari conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel:

– lucrari de realizare de conducte noi de aductiune a apei, in lungime totala de cca. 40,8 km, impreuna cu caminele tehnologice si alte constructii aferente, astfel:

CL3.1 Reabilitare Aductiune STAP Mihoiesti – Garde 13 km

CL3.2 Extindere Aductiune Garde – Baia de Aries 16,7 km

CL3.3 Reabilitare Aductiune Campeni – Abrud 11,1 km

– realizarea de conducte pentru conectarea localit. și consumatorilor deserviți în prezent la conducta de aducțiune reabilitată, cu o lungime totala de aprox. 5,5 km, impreuna cu branșamente, cămine de apometre și hidranți, astfel:

CL3.1 – 3 km, CL3.2 – 1,3 km, CL3.3 – 1,2 km

– realizarea de Gospodarii de apa noi pentru deservirea localitatilor adiacente aductiunii la Manastire, Lupsa, Muncel, modernizare Gospodarie de apa Baia de Aries, reabilitare Statie Repompare Gura Rosiei;

– lucrari speciale de subtraversari cai de comunicatie si cursuri de apa, si de supratraversari cursuri de apa;

– realizare magistrala telecomunicatii SCADA in lungul conductei de aductiune;

– desfiintarea supratraversarilor aductiunii existente peste raurile Aries si Abrud dupa punerea in functiune a conductei noi de aductiune

Sursele de finanțare și valorile fiecărei surse, din cadrul acestui contract sunt:

– finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune în valoare de 56.065.011,66 lei, fără TVA,

– bugetul de stat în valoare de 8.576.774,31 lei, fără TVA,

– bugetul local în valoare de 1.319.220,12 lei, fără TVA, şi

– contribuţia societații Apa CTTA SA ALBA în valoare de 7.779.637,95 lei, fără TVA.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020. În data de 16.06.2020 am emis autorizația de construire nr.14 pentru obiectivul mai sus menționat.

Pentru moment se muncește intens pe Str.Gării. Aceeași stradă va fi modernizată începând cu sfârșitul lunii iulie 2020, adică pe 1.1 km se va turna covor asfaltic.