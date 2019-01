FOTO: Lucian Nicolescu a scos un vicecampion mondial cu antrenamente online! Rezultate remarcabile în 2018 pentru sportivii de la Green Fit Alba Iulia

În urmă cu aproximativ un an, binecunoscutul Lucian Nicolescu a înființat Clubul Sportiv “Green Fit” Alba Iulia, rezultatele fiind unele extraordinare într-un timp extrem de scurt.

Toate obiectivele propuse pentru anul trecut au fost atinse și depășite, sportivii legitimați la CS Green Fit Alba Iulia reușind să urce pe podiumul tuturor competițiilor de culturism și fitness la care au luat startul.

Remarcabilă este această performanță în condițiile în care, din pricina programului extrem de încărcat, îndrumarea sportivilor în pregătire a fost făcută online și telefonic de către Lucian Nicolescu, cel care în această perioadă este la Sydney, alături de tenismenul Marius Copil, la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Cea mai bună performanță în 2018 a fost atinsă de Răzvan-Gabriel Ion, care la disciplina Men’s Physique, a câstigat titlul de campion național la categoria 179 cm, campion OverAll și vicecampion mondial. “Ne-am dorit medalie la naționale însă am obținut una și la mondiale. Sunt încântat de reușita noastră, cu atât mai mult cu cât îndrumarea sportivilor în pregătire am făcut-o online și prin telefon! Mai exact le ceream sportivilor să facă anumite teste și măsurători pe baza cărora le compuneam programele de antrenament. Uite că se poate face performanță la nivel înalt chiar și antrenând de la distanță, online. Mândria mea enormă este că am reușit să scot un campion, cu antrenamente online”, a declarat Lucian Nicolescu.

În continuare vă prezentăm cele mai importante rezultate obținute în 2018 de reprezentanții Green Fit Alba Iulia:

*Răzvan-Gabriel Ion – Men’s Physique, 179 cm: locul doi la campionatul național, etapa zonală; locul întâi și câștigător Open Campionatul Național, etapa finală (la Arad); locul doi la Campionatul Mondial;

*Iulian Nicolae Sipu – Men’s Physique, 176 cm: locul întâi la campionatul național, etapa zonală; locul doi la campionatul național, etapa finală;

*Goodfrey Tallick – Men’s Physique, 176 cm: locul doi la campionatul național, etapa zonală;

*Simona Coandă – Bikini Fitness, 168 cm: locul trei la campionatul național, etapa zonală;

*Dan Săliștean – culturism, juniori mici, 60 kg: locul trei la campionatul național, etapa Mondial.