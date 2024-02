FOTO: LPS Alba Iulia, victorii pe linie la Under 13 baschet feminin | Generație talentată sub comanda lui Valentin Urian

LPS Alba Iulia are victorii pe linie la Under 13 baschet feminin, formația condusă de Valentin Urian câștigând, recent, ceel 3 jocuri susținute la Baia Mare

Pe lângă parcursul în campionatul Under 14, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia are echipă și în competiția juvenilă Under 13 la baschet feminin. Formația din Cetatea Marii Uniri a susținut recent, la acest nivel, al doilea turneu, la Baia Mare, competiție unde a câștigat toate cele 3 jocuri.

Au fost victorii nete, după cum urmează: *40-25 cu Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin; *73-31 cu Zeiden Hoops Brașov; *81-17 cu gazdele de la WildCats Baia Mare.

Anterior, la Alba Iulia, în luna ianuarie, s-a disputat un prim turneu, la care au fost prezente CSȘ Premium Sibiu (victorie cu 46-31) și CSȘ Bega Timișoara (succes clar, 101-53). Cu 5 victorii din tot atâtea jocuri susținute, LPS Alba Iulia și-a propus să se califice în acest sezon între primele 8 formații din țară la Under 13.

Lotul a fost format din Maria Nichimiș, Karina Maria Onea, Ana Damian, Ingrid Baicon-Ciban, Carla Alexandru, Delia Mărcuș, Sofia Cîrja și Cristina Maria Cioara (a lipsit, din motive medicale, Mădălina Mărginean). Șapte dintre aceste baschetbaliste fac parte și din efectivul de la Under 14, evoluând pe două paliere competiționale.

În faza a doua mai este prevăzut un turneu, în perioada 24-25 februarie, urmând să se califice în etapa superioară (grupa valorică A) primele două clasate din cele 8 grupe actuale, precum și 4 dintre cele mai bune locul 3. Aici sunt prevăzute alte două turnee, în 9-10 martie și 23-24 martie. La turneul semifinal vor fi alcătuite alte 4 grupe a câte 4 formații, cu meciuri în perioada 12-14 aprilie. Turneul final, din 15-19 mai, va opune 8 echipe, respectiv primele două clasate în cele 4 grupe.

Albaiulianul Valentin Urian (LPS Alba Iulia) este antrenorul lotului regional de baschet feminin Under 13 (Sucursala Regională 3), pentru o acțiune de selecție și pregătire centralizată a generației 2011, care se va desfășura la Râmnicu Vâlcea, în perioada 26 februarie – 1 martie. Din efectivul convocat pentru primele antrenamente la acest nivel de vârstă fac parte și 6 talentate jucătoare de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Este voba despre Carla Alexandru, Ingrid Baicon, Karina Onea, Maya Niga, Cristina Cioara și Maria Nichimiș.

