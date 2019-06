FOTO: LPS Alba Iulia – locul patru, pe țară, la Under 14, baschet feminin | Generație promițătoare în Cetatea Marii Uniri și performanță cu repetiție

Echipa de baschet feminin a LPS Alba Iulia s-a clasat pe locul al 4-la la turneul final al Campionatului Under 14, disputând a doua “finală mică” la nivel național, după cea din urmă cu trei săptămâni, la categoria de vârstă Under 13.

Un rezultat excelent pentru formația albaiuliană, în condițiile în care a jucat pentru medalii la acest nivel ridicat, a disputat “finalele mici” la două categorii de vârstă, bazându-se în mare măsură pe același efectiv. O performanță de remarcat pentru antrenorul George Lăncrănjan, ca are sub îndrumare o generație extrem de promițătoare, echipă în cadrul căruia se remarcă talentata Iulia Stoica – inclusă de specialiști în echipa ideală a turneului disputat la București. Baschetbalista din Cetatea Marii Uniri, ce va împlini 13 ani în 15 iunie, este la al doilea turneu ce adună cele mai bune formații din țară în care se remarcă, după ce la precedentul, la Sf. Gheorghe, la Under 13, a cucerit patru premii individuale!

*Iulia Stoica – în echipa turneului

“Sunt foarte foarte mulțumit de rezultatele obținute anul acesta, sunt extrem de mândru de fete și le felicit pe această cale. Având în vedere că suntem o echipă majoritară Under 13, consider că am reușit o performanță de apreciat. Este obligatoriu să o felicit pe Iulia Stoica, inclusă în echipa ideală a turneului, într-o companie selectă”, a spus antrenorul George Lăncrănjan. LPS Alba Iulia este singura echipă din țară pătrunsă în careul de ași al turneului final Under 14, cu excepția reprezentantelor Capitalei (Olimpia București, Sportul Studențesc și ACS Dan Dacian București, clasate în această ordine, pe podium).

Revenind la turneul de la București, în grupă, încheiată pe locul secund, cu două victorii și o înfrângere, LPS Alba Iulia a înregistrat următoarele rezultate: 45-49 cu ACS Dan Dacian București, 45-33 cu CSM Târgu Mureș și 50-31 cu CSȘ Nr. 5 București. Au urmat jocurile din semifinale, 38-41 cu Olimpia București (viitoarea campioană) și din finala mică, iarăși cu ACS Dan Dacian București, eșec cu 46-58.

LPS s-a bazat pe formula compusă din Iulia Stoica, Geanina Haj, Andreea Vlad, Briana Urian (fiica antrenorului Valentin Urian), Luise Popa, Izabela Mocan, Iasmina Chirilă, Ioana Man, Maria Pârgaru – accidentată (ce au evoluat și la turneul final Under 13), Anamaria Bradea/ cpt, Alexia Balea și Antonia Stănculeț.