FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – Industria Galda de Jos 2-0 (1-0) | În ultimul derby „de Alba” al turului, răzbunarea „alb-negrilor”

Unirea Alba Iulia s-a impus în ultimul derby “de Alba” al turului, pe “Cetate”, scor 2-0 (1-0), cu Industria Galda de Jos, goluri înscrise de Frăsineanu (27) și Al. Petresc (51), într-o partidă cu ritm alert și ocazii la ambele buturi.

“Alb-negrii”, ce au utilizat în premieră în acest tur un echipament “bleumarin-albastru”, s-au răzbunat cu acest succes pe seama conjudețenilor pentru cele două insuccese în meciurile directe din 2019 și au realizat o victorie importantă în economia stagiunii, punând capăt unei serii negative ce cuprindea 5 jocuri fără victorie. Trupa lui Paul Ciucă rămâne într-o situație critică, penultima în ierarhie, cu numai 4 puncte, amenințată cu retrogradarea.

*1-0, MIN. 27: FRĂSINEANU a împins balonul în plasă, din apropiere, după o bâlbâială în careul advers, fază încâlcită, în care, în prealabil, mingea a fost respinsă de pe linia porții

*2-0, MIN. 51: AL. PETRESC a șutat de la 18 metri, în stâga lui Căt. Suciu

*Mihai Manea: „Am dominat jocul”

„Am obținut o victorie de care aveam nevoie. Am avut parte și de puțin noroc împotriva unei echipe ce nu merită să fie pe acea poziție în clasament, dar per ansamblu am fost echipa ce a dominat jocul. Comparativ cu jocurile precedente am avut atitudine, jucătorii au început să înțeleagă ce le cer și că trebuie să se dăruiască, dar încă sunt greșeli personale care ne creează probleme„, a spus Mihai Manea, aflat la primul succes din carieră împotriva Industriei, la al 6-lea joc direct

*Alexandru Cioară: „Nu meritam să pierdem”

„Suntem supărați, întrucât, după aspectul jocului nu meritam să pierdem, am fost mai buni am avut mai multe ocazii. Dar din păcate nu am reușit să marcam, e dureros sa vedem că suntem în situația asta” a transmis Alexandru Cioară, atacantul vizitatorilor



Cele două conjudețene se plasează în zona locurilor retrogradabile, “alb-negrii” – pe poziția a 13-a (9 puncte), iar vizitatorii sunt penultimii, cu numai 4 puncte, și este clar că miza este una enormă.

La reluare, Unirea a făcut rapid 2-0. Căt. Suciu (61) a executat o lovitură liberă de la 30 de metri, pe lângă bara stângă a porții lui Angeru. Portarul unirist a avut o intervenție excelentă în fața lui P. Muntean (68) – scăpat singur frontal. Mateș (86) a șutat din unghi, paralel cu linia porții. Baghiu (88) a șutat de la 20 de metri, milimetric peste transversală

În tribune, sunt în jur de 600 de spectatori. Ocazie mare a oaspeților, Angeru a respins cu piciorul șutul lui Cioară din 8 metri (3)! Al. Giurgiu (18) a șutat de la distanță, peste bară. Mărgărit (22) a șutat din 13 metri, cu efect, în brațele lui Căt. Suciu. Peste două minute, Al. Giurgiu a tras din 10 metri, Suciu a fost la post. Cioară (26) incursiune pe stânga încheiată cu un șut la colțul scurt, în plasa laterală. S. Mureșan (38) are o poziție favorabilă, însă Guț și R. Ivan intervin, îl blochează, atacantul advers solicitând penalty. Adam (41) are o bună situație de a egala, însă șutul său, din unghi a fost respins de sub bară de Angeru. La cornerul ce a urmat, Cioplântă a reluat peste cu capul. Frăsineanu (45) a trimis de la 18 metri, puțin pe lângă bara dreaptă.

Echipe de start:

Unirea: Angeru – R. Ivan, I. Neag (46, F. Morar), Guț, Al. Giurgiu – Bârdea (71, Mateș), Al. Petresc – Fetița, Selagea, Frăsineanu(75, Ad. Matei) – Mărgărit (81, Joldeș); rezerve Sporea, Cr. Avram, An. David,. Antrenor Mihai Manea.

Industria: Căt. Suciu – Frențiu, Haiduc, Cioplântă, Puha – Gergely (39, Cunțan), D. Lupșan (46, Al. Costea), G. Goronea (60, Baghiu), Adam – S. Mureșan, Cioară (67, P. Muntean); rezerve Lepădat, Ov. Truță, Fl. Schiau. Antrenor Paul Ciucă.

Uniriștii au alunecat pe locuri retrogradabile, după o serie de 5 jocuri fără succes (trei egaluri, între care două pe teren propriu, cu Sticla Arieșul Turda și Metalurgistul Cugir). Oaspeții au strâns două puncte în ultimele două întâlniri, însă situația precară din clasament rămâne apăsătoare pentru găldeni.

*În 2019, dispute incendiare!

Cele două formații au oferit în 2019 două dispute incendiare, meciuri pe muchie de cuțit. Primul dintre acestea, o adevărată bătălie a supraviețuirii în eșalonul terț, în 11 mai, ]n returul trecut, la Galda de Jos, a fost tranșată într-un final nebun, de amfitrioni, ce au întors scorul, impunându-se cu 2-1 (0-0), prin execuții magistrale semnate de D. Lupșan și Circov, din lovituri libere. A urmat duelul din 14 august, pe arena albaiuliană, contând pentru turul al doilea al Cupei României, meci câștigat de formația condusă de Paul Ciucă, scor 2-1 (1-1), după ce în minutul 90+2 portarul Cătălin Suciu, fostul unirist, a evitat prelungirile, parând lovitura de pedeapsă executată de Selagea (o dublă Cioară, egalarea fiind reușită de Frăsineanu).

Arbitri V. Hurducaș (Iclod), R. Ciuraru, G. Bedohazy (ambii Sf. Gheorghe) Observatori I. Teodor (Tg. Mureș), I. Maja (Cluj-Napoca)

Avertismente: Al. Costea (49), S. Mureșan (89)

Foto: Lucian DANCIU