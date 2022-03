FOTO, LIVE-TEXT: Metalurgistul Cugir – CS Hunedoara, derby-ul Seriei a 9-a!

Unirea Alba Iulia a luat 3 puncte imense la Reghin, într-un duel de “totul sau nimic” câștigat cu scorul de 2-0 (2-0), goluri Indrei și Fetița.

Veniți după două eșecuri la rând, “alb-negrii” au dat lovitura în fieful contracandidatei în lupta pentru evitarea retrogradării. Oaspeții au început extraordinar confruntarea și au deschis scorul în primul minut, prin Indrei (prima sa reușită în Liga a 3-a) avantajul fiind majorat în ultimele secvențe ale mitanului inaugural de Fetița (al 3-lea gol stagional). În ambele faze de gol a fost implicat nigerianul Oluwaseun Agbomoniyi, cu o prestație excelentă: la deschiderea scorului, undeva în secunda 30 a meciului, a șutat în transversală, iar Indreiu a pus ‘latul”, pentru ca la majorarea avantajului Fetița să șuteze excelent de la marginea careului, după o acțiune în care Oluwaseun a trimis spre poartă, iar un apărător a respins. Uniriștii au mai avut două bune ocazii la scorul de 1-0 prin Ispas (intervenție Bucin și șut în diagonală, alături), o altă oportunitate fiind în dreptul lui Indrei în actul secund.

*Marcel Rusu: „Un nou început”

„Trebuie să mulțumesc întregii echipe pentru atitudine, implicare și efort, într-un meci extrem de important. Am realizat o victorie mare, este un nou început pentru noi, un rezultat ce ne dă speranțe. În plan moral acest succes contează mult mai mult decât cele 3 puncte puse-n joc„, a explicat Marcel Rusu, ce nu a putut conta din motive medicale pe Iepure, Cîrloanță și Banienschi (răciți).

Un succes necesar ca aerul pentru “lanterna roșie” a Seriei a 9-a, ce nu marcase în acest an și avea zero puncte în două dispute. Victoria de la Reghin într-un meci în care punctele cântăresc dublu este prima realizată sub comanda lui Marcel Rusu și totodată al doilea meci extern adjudecat de albaiulieni (ce înregistraseră 5 eșecuri consecutive pe terenuri străine).

Cu o nouă așezare tactică (Adnan – avansat în linia mediană), Oneț – în premieră în primul unsprezece, utilizat apărător stânga, și nigerianul Oluwaseun – la debut, mai fiind titularizați Ispas și M. Codrea (înlocuindu-i pe Banienschi, Dehelean, Iepure și Cîrloanță), albaiulienii, aflați cu cuțitul la os, au dat lovitura! În prima etapă din play-out, Unirea Alba Iulia se deplasează la Bistrița, iar peste două săptămâni are meci acasă cu Sănătatea Cluj.

Avântul: Bucin – R. Suciu, S. Chirilă, Marian – Bugnar, P. Luca, Vrabie, Harko – M. Pop, Murar, Șerbănați; rezerve Raica, C. Chirilă, D. Popa, Pașca, Crișan, Toth. Antrenori Vilmoș Stoica și Andrei Enyedi.

Unirea: Ciorgovean – Harangozo (83, Dehelean), Scrob, M. Codrea, Oneț – Adnan – Oluwaseun, Bârdea, Fetița, Indrei (83, Bakcsi) – Ispas (90+1, Lupea); rezerve Sîntoma, Banienschi, An. Moldovan, Sebaș (a împlinit vineri 17 ani, aniversare fericită), Sg. Tineiu. Antrenori Marcel Rusu, Mircea Oprea, Robert Sicoe și Petre Clep.

Arbitri C. Roman, L. Macovei, I. Conțofan (toți Iași) Observatori Fl. Ghimbașan (Brașov), M. Nădășan (Țaga)

Foto: Gloria Bistrița-Năsăud (facebook)