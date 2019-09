FOTO, LIVE-TEXT: Industria Galda – Metalurgistul Cugir | Foame de puncte în primul derby „de Alba” al stagiunii

Industria Galda – Metalurgistul Cugir, primul derby “de Alba” al sezonului, meci contând pentru etapa a 4-a a Ligii a 3-a, găsește ambele grupări în criză de puncte



Se anunță o confruntare interesantă între conjudețene apăsate de griji după un start ratat de sezon în care nu au cunoscut gustul victoriei. Pe de-o parte, găldenii nu se pot bucura pe deplin de calificarea în “16”-imile de finală ale Cupei României, unde vor întâlni Petrolul Ploiești, o premieră în istoria clubului, însă nu pot uita că au trei înfrângeri din tot atâtea jocuri în eșalonul terț, ultimul joc, 2-8 la Recea, fiind un adevărat coșmar.

Nici gruparea de sub Drăgana nu are prea multe motive de satisfacție după disputarea primelor trei runde, “roș-albaștrii” conduși de Lucian Itu având numai două puncte. Conform ierarhiei la zi, se înfruntă două formații din subsol, Industria (zero puncte, locul 15) și Metalurgistul (două puncte, poziția a 14-a).

Arbitri: R. Ciorbea (Sânpetru), V. Pânzaru (Brașov), M. Tunsoiu (Șinca Nouă) Observatori I. Teodor, J. Toma (ambii Tg. Mureș)