FOTO: “Life is Dance” Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, rezultate remarcabile la Campionatul Național pe Clase

Rezultate remarcabile pentru reprezentanții “Life is Dance” Alba Iulia șii CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Național pe Clase 202, competiție disputată la Brașov.

“De la an la an rezultatele devin din ce in ce mai bune si cu fiecare an ce trece, sunt tot mai multe clasări pe podium și la clase de nivel înalt, fiind evident ,progresul sportiviilor”, a transmis antrenorul Bianca Ionescu .

Zestrea competitorilor din Cetatea Marii Uniri însumează două tiluri de campioni național, alte 3 distincții de vicecampioni naționali, o medalie de bronz, 3 clasări în finală și o calificare în semifinală.

Rezultate: *campioni naționali: David Orzeiu și Ioana Țipțer, la Clasa B 14-15 ani Standard; Paul Degan și Denisa Pașca, la Clasa A 19-35 ani Latino; *vicecampioni nationali: Lukas Orzeiu și Maya Urs, la Clasa D 12-13 ani Mixt, Robert Pitea și Diana Dicu, la Clasa C 19-35 ani Latino; Mirel Moroșan și Maria Dobra, la Clasa B 16-18 ani Latino ; *medalie de bronz: Flavius Giosan și Adelina Bonte, la Clasa C 14-15 ani Latino: *calificări în finale. David Herman și Sofia Manciu – locul 7 la Clasa E 12-13 ani; Mihnea Acatrinei și Ariana Bumb – locul 5 la Clasa E 16-18 ani Standard; Tania Damian și Istvab Varga Czolt (elevi la Colegiul Național Militar “Mihai Viteazul” Alba Iulia) – locul 6 la Clasa D 16-18 ani Latino; *semifinală: Mihail Grapa și Antonia Costea – locul 12 la Clasa E 14-15 ani.