FOTO| IPJ Alba: Acțiuni pentru prevenirea furturilor din locuinţe. Recomandări pentru cetățeni

Te salut, sunt Chira Ioan Mircea, om de afaceri cunoscut la nivelul județului Alba si nu numai, am contribuit cu multe milioane de euro la bugetul statului prin taxele si impozitele plătite. Am dat de lucru la peste 500 de angajați mai bine de 15 ani. Nu am antecedente penale (încă) cazierul meu este curat.

Vreau sa iți spun pentru a nu risca sa ma înțelegi greșit citind titlul acestui material, eu am un respect deosebit pentru justiție si politie, am terminat dreptul la zi, am un master in drept si am foarte multi colegi si prieteni in sistem, ca vechi francmason am multi frați care lucrează sau au lucrat o viata in politie si justiție toți oamenii jos pălăria, respect maxim. Dar exista ca in orice sistem si javre, puține dar acestea fac mult râu sistemului de justiție si societății.

Poate spui cum spuneam si eu, mai lăsați-ma cu corupția asta, pe mine nu ma interesează. Așa am zis si eu pana nu am dat piept cu ea si am simțit pe apropia piele ce înseamnă sa ai de-a face cu polițiști corupți.

Primul meu contact real cu corupția din politia Alba sau mai bine zis cu un grup infracțional bine organizat si structurat din I.P.J. Alba a avut loc in urma cu un an, in 2020.

Într-o zi sunt sunat de cineva care se recomanda a fi de la politie îmi spune ca sunt parte vătămată într-un dosar si ca trebuie sa merg in acel moment la politie pentru a da o declarație. Spun celui de la telefon ca nu am fost prejudiciat, nu sunt vătămat si nu doresc sa dau nici o declarație. Închid si îmi vad de afacerile mele, eram prin oraș.

După aproximativ o ora sunt ridicat din trafic de către doi polițiști, introdus in într-o autoutilitara de transport deținuți si dus fără mandat sau citație la sediul I.P.J. Alba. Eram șocat, nu îmi venea sa cred ca se poate întâmpla așa ceva într-un stat de drept, mai ales ca eu eram o așa zisa parte vătămata. Am fost dus direct in biroul inspectorului de politie B. R. care îmi spune ca angajatul meu de la aceea vreme G. A. P. m-a înșelat si ca eu sunt parte vătămata in dosar, ca acesta a fost reținut si ca va sta mult timp in pușcărie si alte lucruri defăimătoare la adresa lui. Ii spun domnului B. R. ca nu am fost înșelat, prejudiciat cu absolut nimic de acest angajat. Acesta insista ca am fost înșelat si ca trebuie sa ii semnez declarația, declarația mea care era deja scrisa de B. R.. Efectiv ma revolt când aud asta, am spus ca este un abuz incredibil, ca vreau sa vorbesc cu superiorul lui si ca am dreptul la avocat. Toate cererile mele au fost refuzate, am fost ținut in biroul acestuia mai bine de 3 ore amenințat si șantajat cu schimbarea încadrări juridice daca nu declar ce trebuie. Sunt lăsat sa plec si chemat din nou a doua zi.

Intre timp doamna L. P. emite si face public comunicatul de presa in care scria ca eu sunt parte vătămată.

A doua zi la ora 9.19 ma suna B. R. si ma cheamă din nou la politie sa dau declarație ca așa zisa parte vătămată. Spun ca nu a ajuns avocatul, acesta îmi zice,, daca nu ajungi in jumătate de ora trimit iar duba după tine,,. Sun pe telefonul mobil pe domnul M. C. șeful politiei municipiului Alba Iulia, îl rog sa ma primească in audienta pentru ca sunt victima unor abuzuri din partea subordonaților sai. Acesta îmi spune ca pot sa merg in câteva minute. Ma primește la el in birou ii relatez pe larg cum am fost tratat, abuzat si amenințat de B. R. sa depun mărturie mincinoasa împotriva lui G.. Acesta ma lasă sa termin apoi in loc sa spuna va cerceta, verifica plângerea mea sau ceva de genul acesta. M. C. începe sa urle, ,,acest G. este un șarlatan, un infractor, acum este reținut si va fi arestat 30 de zile si va ajunge iar la pușcărie, iar tu trebuie sa mergi jos la R. sa declari ce trebuie altfel o sa iți schimbam încadrarea juridica si o sa ai probleme, declari ce trebuie ca noi oricum îl închidem,,.. pare incredibil dar din păcate in acest fel se desfășoară cercetarea penala in I.P.J Alba.

Povestea este mult mai lunga si am relatat-o pe larg in plângerea penala făcută acestora. Merg jos, in birou la R., refuz sa declar,, ce trebuie,, sunt din nou amenințat si șantajat. Declar adevărul ca nu am fost vătămat, înșelat sub nici o forma de către G..

In tot acest timp B. R. ținea legătura cu procurarea de caz C. M. prin telefon. Trec cele 24 de ore de retinerea lui G. acesta este prezentat in fata judecătorului unde doamna procuroare C. M. scoate din dosarul prezentat judecătorului declarația mea,( un lucru extrem de grav) si cere arestarea pentru 30 de zile a lui G.. Din lipsa de probe judecătorul respinge cererea procuroarei, mai mult judecătorul nu dispune nici o măsura împotriva acestuia. G. fiind reținut abuziv 24 de ore. Ulterior am aflat ca si alte persoane au fost obligate sa declare,, ce trebuie,, contra lui G. , toate aceste persoane ( eu nu le cunosc) au depus plângeri peste tot pentru ca au fost instigați, presați sa declare neadevăruri.

Am depus plângere penala împotriva domnului M. C., B. R., L. P. si C. M.. Acuzând pe aceștia de mai multe infracțiuni. Anexez plângerea făcută anul trecut acestui grup infracțional.

Toate acestea au fost aduse la cunoștință si opiniei publice. Din acel moment a început prigoana mea. A cest grup infracțional din I.P.J. Alba la care ulterior au mai aderat si alții polițiști. Au dispus urmărirea mea 24 din 24 de ore , au cheltuit, sau mai bine zis au tocat într-un an si jumătate aproximativ 200.000 euro fonduri ale politiei pentru răzbunări personale. Au fost zile in care am fost urmărit si de către 3 echipe de filaj, am fost si sunt interceptat total. Au postat timp de un an jumătate o mașina cu tehnica de interceptare in fata biroului meu, au postat tot timpul o astfel de mașina la 150 m de locuința mea. Aceasta a ajuns de notorietate la mine pe strada, toți știu ca este mașina de la ascultări si interceptări de la politie. Din când in când este schimbata, vine un polițist in civil, o parchează si in câteva minute vine o mașină de la politie care îl preia. Toate acestea pe o strada privata, închisă unde toți ne știm intre noi. Filajul este făcut de cele mai multe ori la vedere, ma gândesc ca ori sunt incompetenți ori vor sa ma intimideze, sa nu dezvălui tot ce știu si cunosc. Au fost perioade când am fost interceptat si filat ilegal, se lua mandat pentru o săptămâna si ei ma urmăreau o luna. A ceste lucruri sunt de notorietate in I.P.J. Alba, am fost contactat si felicitat de mai mulți polițiștii din I.P.J. Alba care sunt nemulțumiți de corupția de aici. Totodată am fost avertizat ca nu voi ajunge bine pentru ca am îndrăznit sa deranjez prin plângerile mele niște grupuri de interese extrem de puternice din politie. Eu încă mai cred ca se va face dreptate.

Am ajuns la vârsta de 50 de ani, am făcut toată viata afaceri complexe si de anvergura si cazierul meu este curat. Pana in momentul in care am dat piept cu acest grup infracțional si nu am vrut sa ma îndoi, sa ma plec in fata lor.De atunci doasele mele răsar precum ghioceii primăvara, unul dintre aceștia îmi spune ca o sa am cate un dosar penal pentru fiecare zi lucrătoare, cate 20 in fiecare luna. Nu crezi ca este ceva la mijloc ?!? Toate aceste abuzuri se fac cu scopul de a-mi găsi ceva si pentru a arata opiniei publice ca nu am credibilitate si ceea ce spun eu sa nu fie luat in considerare, doar acești polițiști dețin adevărul.

Toate aceste abuzuri si răzbunări personale au atins un punct culminant in data de 06.10.2021 când a fost dispusa o percheziție domiciliara desfășurata abuziv cu încălcarea dreptului la a fi asistat de un avocat, eu si soția am fost obligați sa rămânem in sufragerie timp in care polițiștii au cotrobăit prin casa, peste tot, au ridicat lucruri care nu au fost trecute in procesele verbale, au refuzat sa treacă numărul de file la documentele ridicate, au montat microfoane, sper ca au autorizație pentru asta si multe altele. Toate acestea au fost înregistrate audio si video de sistemul locuinței. Fiind supus unor astfel de abuzuri ma așteptam de un an sa fiu percheziționat si ma gândeam ca o sa facă abuzuri de aceea eram pregătit.

Tot in data de 06.10.2021 acest grup de polițiști emit un comunicat de presa in care lasă sa se înțeleagă ca eu as fi înșelat o persoana cu 60 000 de lire, menționez ca este o dezinformare eu nu am fost reținut 24 de ore pentru asta, am fost reținut pentru ca așa au vrut ei si pentru ca pot, pentru alte lucruri inventate, ticluite de ei, care nu pot fi probate. Se făceau de ras daca publicau adevăratul motiv al retineri mele. O sa îl public eu cu dovezile aferente ale acestor abuzuri si fapte penale extrem de grave făcute de aceștia. Revin la așa zisa înșelăciune de 60 000 lire, am primit cu titlu de împrumut de la numita Eliza Dascăl suma de 60 000 lire in mai multe transe, pentru fiecare transa de împrumut a fost întocmit contract de împrumut in doua exemplare, am întârziat rambursarea, B. R. ia legătura cu ea si insista sa depună plângere penala împotriva mea. O suna aproape zilnic, avea nevoie de ceva tare împotriva mea, ii promite ca daca depune plângere împotriva mea el va recupera suma de 60 000 lire plus dobânzile aferente in 3 zile. Aceasta depune plângere după cum ii spune acesta si declara,, ce trebuie,,.

Mentiunez si vreau sa subliniez ca in acest caz eu nu am fost audiat, atat domnul B. R. cat si doamna Procuroare C. M. au refuzat audierea mea, au refuzat sa primeasca documentele justificative contractele de imprumut si dovata ca am achitat. Desi am cerut expres asta.

In data de 22.iunie 2021 aceasta vine la Alba Iulia , ii remit cei 60.000 lire, mergem la notarul Teodorescu unde declara ca a primit toți bani, ca nu mai are nici o pretenție civila sau penala in ce ma privește, mai mult achita ea cheltuielile cu notarul din suma remisa de mine. Anexez declarația notariala făcută de aceasta. Mai mult merge la politie si depune o cerere prin care spune din nou ca nu mai are nici o pretenție de la mine si dorește sa își retragă plângerea penala depusa împotriva mea. Mai mult spune ca ,, nu mai vreau sa ii dau nimic lui Rareș,, A doua zi începe cu telefoanele sa ii dau si dobânzile ca Rareș face iar presiuni asupra ei si ca trebuie sa se revanșeze fata de el ?!!!? In data de 23. Iunie 2021 merg la Cluj, la ea acasă si ii duc 5000 de lei o parte din dobândă solicitata. Acolo rămân uluit de ce îmi zice, pot sa iți spun doar ca ea a fost certata de Rareș Bic pentru ca si-a retras plângerea penala si ca a acceptat sa primească suma împrumutată fara dobanzi.. Mai mult ea credea, a fost convinsa ca Rareș Bic ia recuperat bani si trebuie sa ii dea si lui din dobânzi si inca cateva lucruri si dovezi care au fost depuse in plângerea făcută la D.N.A Alba Iulia., pe 19 de pagini. Mai mult este convinsa de Rareș Bic sa depună o nouă plângere penala.

Pare incredibil, dar viata bate filmul sau mai bine zis acest grup infracțional din I.P.J Alba poate fi subiectul unui film de tip mafiot. Pentru toate acestea si multe altele care nici măcar nu pot fi scrise aici atât sunt de grave am depus in data de 11.10.2021 plângere penala la Parchetul Curți de Apel Alba Iulia si la D.N.A Alba Iulia, la Bucuresti la corpul de control împotriva domnilor Bic Rareș inspector de politie, Stan Daniel comisar de politie si Baciu Florin inspector de politie pe care ii acuz de lipsire de libertate in mod ilegal, producere si ticluire de probe, furt, luare de mita, cercetare abuziva si supunerea la tratamente degradante. Asta este doar o mică parte din cele trăite de mine de când am avut curajul sa fac plângere unor polițiști. In funcție de ce se întâmplă in continuare voi veni cu noi dezvăluiri inclusiv materiale si probe audio si video. Joi in 13.10.2021 am la Avocatul Poporului unde voi depune o serie de documente si dovezi.

ALBA IULIA 12.10.2021 Chira Ioan Mircea