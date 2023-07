FOTO: Înotătorul Dan Ileană (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat “Traversarea Tarniței” la categoria sa de vârstă și a terminat al doilea la general! Performanță cu repetiție și în 2023

Performanță cu repetiție pentru înotătorul albaiulian Dan Ileană (41 de ani), care, la fel ca anul trecut, a câștigat la categoria sa de vârstă (40-49 de ani) și a încheiat pe locul secund al ierarhiei generale la competiția extremă de înot “Traversarea Tarniței”.

Sportivul din Cetatea Marii Uniri a ieșit al doilea din apă, cu timpul 1:37:49.06, mai bun cu aproape 8 minute comparativ cu 2022.

“Este un rezultat de apreciat și mă bucură faptul că în al doilea an la rând am ieșit al doilea din apă. Pe celelalate două locuri ale podiumului s-au clasat sportivi sub 20 de ani, câștigătorul fiind Andrei Enache, legitimat la CSA Steaua, lucru care vorbește de la sine”, a spus Dan Ileană, care a reprezentat iarăși Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia. Dan Ileană a ales să participe fără costum de neopren, fiind încurajat de pe margine de fiica lui, Ilinca (actualmente, elevă a Danielei Bob). Competitorul albaiulian, ajutat în acest an pe partea tehnică de către concitadinul Attila Palfi, instructor de înot, a fost prezent la ultimele 6 ediții ale competiției, întreruptă doar în 2020 din cauza pandemiei.

Clubul de înot şi triatlon Orca a organizat împreună cu Fortech, duminică, 30 iulie, a 16-a ediție a competiţiei “Traversarea Tarniţei”, desfăşurată pe lacul Tarnița, situat la 30 km de municipiul Cluj-Napoca, competiție care face parte din seria de evenimente Endurace. Traversarea Tarniţei constă în parcurgerea în înot a traseului format pe lungimea lacului, unul dintre cele mai mari și mai adânci din Munții Apuseni. Aceasta competiţie este dedicată iubitorilor înotului de toate vârstele. Evenimentul este un promotor al unui mod sănătos de viaţă şi a unei dezvoltări fizice armonioase prin sport. Anul acesta au participat un număr de 95 de sportivi din toata țara (mai mulți ca anul trecut), profesioniști și amatori, a căror pasiune pentru sport nu cunoaşte limite şi nu ţine cont de temperatura apei, primii trei clasați primind medalii și diplome. În permanenţă, alături de sportivi au fost voluntari în caiace, pentru ca totul să se desfăşoare în siguranţă.

“A fost o probă foarte dificilă, am parcurs o distanță de 7,1 kilometri, fiind foarte mulți concurenți. Este vorba doar despre antrenament, muncă, muncă și iar muncă”, a spus albaiulianul, care duminică va lua startul la Sibiu Triathlon Challenge.

Recunoscut în ultimii ani drept un apreciat antrenor de înot, Dan Ileană a practicat înotul de performanță în orașul natal, sub îndrumarea antrenoarei Daniela Bob (“mama de la înot”), la LPS Alba Iulia, fiind multiplu campion național în proba de 1500 de metri.