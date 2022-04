FOTO| HILAR: Polițiștii tineri fac schimb de uniforme după ce au primit mărimi mai mici sau mai mari. „Am 44 și am nevoie de 48″

România ar putea rămâne FĂRĂ ministrul Fondurilor Europene: Dan Vîlceanu vrea să demisioneze

Dan Vîlceanu a anunţat, sâmbătă, că va discuta zilele următoare cu premierul Nicolae Ciucă pentru a îşi înainta demisia din funcţia de ministru al Investiţiilor sau Proiectelor Europene.

El a adăugat că nu mai poate fi vorba de încredere în interiorul echipei guvernamentale. Afirmațiile vin după ce Florin Cîţu şi-a anunţat sâmbătă demisia de la conducerea PNL, Vîlceanu fiind „mâna dreaptă” a lui Cîțu în partid.

„Voi avea o discuţie cu premierul Nicolae Ciucă şi în urma acestei discuţii aş vrea să îmi înaintez demisia şi din funcţie de ministru al Investiţiilor şi Fondurilor Europene, având în vedere faptul că am plecat într-o echipă, e vorba de o echipă care ca orice echipă se baza şi pe încredere şi sunt convins că la momentul ăsta nu mai putem vorbi de acest gen de încredere şi coeziune de care este nevoie într-o echipă guvernamentală. Voi avea o discuţie cu domnul prim-ministru şi voi face acest gest.. Aşa că voi avea o discuţie cu domnul premier. Nu am avut o discuţie, nici nu aveam de ce să am o discuţie legată de partid cu domnul Ciucă”, a afirmat Dan Vîlceanu, sâmbătă la sediul PNL.

Întrebat dacă nu a încercat să îl sune pe Nicolae Ciucă până acum, Dan Vîlceanu a răspuns: „Nu am avut niciun fel de discuţie, nici nu aveam de ce. Am avut câteva demersuri politice legate de partid în perioada asta şi nu aveam de ce să am o discuţie legată de partid cu domnul Ciucă. Până la urmă am luat de toate documentele trimise, atât preşedintele partidului, cât şi eu în urma acestor demersuri, ne-am prezentat demisia, era un lucru firesc, normal pe care trebuia să îl facem şi nu aveam de ce să am o discuţie cu premierul pe această temă”.

