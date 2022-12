FOTO: Gala Sportului Județean 2022: Ana Rodean (atletism) și Andrei Irimie (powerlifting), sportivii anului în Alba, la fel ca în 2021!

Gala Sportului Județean 2022, evenimentul care marchează finalul anului în sportul din Alba, a produs o premieră în județ: Ana Rodean (atletism) – sporturi olimpice și Andrei Irimie (powerlifting) – sporturi neolimpice, ambii CS Unirea Alba Iulia, fiind în fruntea topurilor, la fel ca anul trecut.

Noutatea vine la capitolul antrenori, unde Cristina Man (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj) a furnizat supriza fiind desemnată antrenorul anului la secțiunea sporturi olimpice, pentru a doua oară, întâia dată fiind în 2014, detronându-l pe Gabriel Avram, cel care a câștigat în ultimii 7 ani. În schimb, Ovidiu Pănăzan (CS Zamolxis Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia/CS Universitatea Alba Iulia) a rămas pe baricade, respectiv primul la sporturi neolimpice. Firesc, Volei Alba Blaj a primit titlul de cea mai bună echipă, grație eventului național (al 6-lea titlu de campioană națională) și prezenței în grupele Ligii Campionilor.

*Rodean, pentru a 6-a oară

Atleta Ana Rodean a fost desemnată pentru a doua oară consecutiv sportiva anului la secțiunea sporturi olimpice, fiind pentru a 6-a oară în carieră când își adjudecă această distincție. Pregătită de Gabriel Avram, unirista a reprezentat România la Campionatele Mondiale de Atletism (Eugene, USA), Campionatul Mondial de Marș (Muscat, Oman) și Campionatele Europene de Atletism (Munchen, Germania). A devenit campioană balcanică în proba de 35 kilometri și a cucerit 6 tiluri de campioană națională, la senioare, individual și pe echipe, în probele de 10, 20 și 35 km marș.

„Bineînțeles că mă bucur pentru acest premiu. Am avut un an dificil, istovitor, început și încheiat cu un abandon, dar în care am reușit să bifez toate obiectivele: calificare la Campionatele Mondiale și Europene, un SB (n.a. – sezon best) la mondiale, prezența la Campionatul Mondial de marș pe echipe, plus medalia de la Campionatele Balcanice, unde inițial nu mă gândeam că o să fi prezentă”, a spus Ana Rodean.

În 2023, an preolimpic, prima sportivă a Albei vrea să participe la Campionatele Mondiale de atletism de la Budapesta (august) și la Cupa Europei la marș (în Cehia, mai), asta în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Paris, din 2024.

*Irimie, al doilea an la rând

În 2021, Andrei Irimie a devenit laureat în premieră, iar acum a recidivat, precum Carmen Pârva (2011 și 2012). Și-a ridicat ștacheta, iar în acest an a devenit campion mondial în Danemarca, la Viborg (anul trecut luase bronzul) și campion european în Cehia (Pilsen), repetând performanța din 2021, în proba de împins din culcat, pe lângă cele 5 medalii de aur de la naționale.

La secțiunea echipe au fost premiate echipele care au urcat pe podiumul Campionatelor Naționale sau al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Este vorba despre:

*LPS Alba Iulia (antrenori George Lăncrănjan și Valentin Urian), baschet feminin, locul întâi la ONSS, clasele V-VIII;

*Școala Gimnazială “Nicodim Ganea” Bistra (antrenor Tiberiu Boca Dandea), fotbal feminin, locul întâi la ONSS, clasele V-VIII;

*LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș (antrenor Octavian Achimescu) – locul 3 la Campionatul Național Școlar, handbal feminin, clasele V-VIII;

*CSM Unirea Alba Iulia (antrenori Ovidiu Pocol și Dorin Pocol) – vicecampioane naționale la polo feminin, Under 15 și Under 17;

*Colegiul Național “Inochentie Micu Clain” Blaj (profesor Raluca Valentina Rotar) – vicecampioană națională la volei feminin, ONSS, clasele IX-XII;

*Colegiul Național “Inochentie Micu Clain” Blaj (profesor Silviu Ioan Marcu) – vicecampioană națională la volei masculin, ONSS, clasele V-VIII;

Cei mai bun sportiv pe ramură de sport în anul 2022 (16 nominalizări):

*atletism: Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia);

*box: Sorin Petra (Metalurgistul Cugir);

*bridge: Marina Stegăroiu (BC Apullum Alba Iulia);

*culturism și fitness: Cătălin Aurelian Buciuman (CS Unirea Alba Iulia);

*dans sportiv: perechea Bianca și Ionuț Ionescu (Life is Dance Alba Iulia);

*haltere: Virginia Mârza (CS Unirea Alba Iulia);

*înot: Daria Remete-Mireștean (LPS Alba Iulia);

*judo: Alexandru Sibișan (CS Unirea Alba Iulia);

*karate/ arte marțiale: Robert Ungureanu (Metalurgistul Cugir);

*orientare: Ionuț Alin Zincă (CS Unirea Alba Iulia);

*polo: Dorofea Vîrtosu (CSM Unirea Alba Iulia);

*powerlifting: Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia);

*șah: Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia);

*taekwondo: Alecsandru Boloage (CS Unirea Alba Iulia);

*tenis de câmp: David Manu (TC Sun Alba Iulia);

*volei: Gergana Dimitrova (Volei Alba Blaj).