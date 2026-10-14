Sport

Foto | Fotbaliștii de la CSM Unirea Alba Iulia au adus zâmbete pe chipurile copiilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare”: „Uniți și dincolo de teren”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 32 de minute

în

De

Fotbaliștii de la CSM Unirea Alba Iulia au adus zâmbete pe chipurile copiilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare”: „Uniți și dincolo de teren”

Fotbalul unește oamenii și dincolo de gazon. O parte dintre jucătorii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia au vizitat miercuri, 14 octombrie 2026 Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare”, unde le-au oferit copiilor mingi, tricouri și dulciuri, transformând întâlnirea într-un moment de bucurie și solidaritate.

Petrecerea Divorțaților

„Uniți și dincolo de teren!

O parte dintre fotbaliștii echipei CSM Unirea Alba Iulia au vizitat astăzi Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare”, în cadrul unei acțiuni sociale dedicate copiilor.

Jucătorii noștri le-au oferit celor mici mingi, tricouri și dulciuri, vizita fiind un prilej de a petrece timp împreună și de a împărtăși bucuria fotbalului.

Pentru noi, legătura cu comunitatea se construiește și dincolo de teren, prin implicare și gesturi simple, făcute din suflet.

Mulțumim gazdelor pentru primire și tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire!”, se arată într-o comunicare publică a clubului CSM Unirea Alba Iulia.

credit foto: Gabriela Foto

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Volei Alba Blaj atacă Supercupa României, la Tulcea, versus campioana CSO Voluntari! Antrenorul Guillermo Hernandez, despre obiectivele noii stagiuni!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 10 ore

în

14 octombrie 2026

De

Volei Alba Blaj atacă Supercupa României, la Tulcea, versus campioana CSO Voluntari! Antrenorul Guillermo Hernandez, despre obiectivele noii stagiuni! Volei Alba Blaj are miercuri, la Constanța, ora 18.00, prima etapă din Divizia A1 la volei feminin, iar sâmbătă, la Tulcea, întâlnește campioana CSO Voluntari într-o confruntare pentru primul trofeu al sezonului, Supercupa României, ora 16.30 […]

Citește mai mult

Sport

Metalurgistul Cugir: portughezul Vitinha, noul antrenor principal, ajutat de P. Păcurar și Șaucă! Lucian Itu, de 8 ani în funcție, rămâne în cadrul clubului

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

13 octombrie 2026

De

La Metalurgistul Cugir, portughezul Vitinha, noul antrenor principal, ajutat de P. Păcurar și Șaucă! Lucian Itu, de 8 ani în funcție, rămâne în cadrul clubului La Metalurgistul Cugir, divizionara terță din Seria 7, începând din această săptămână, noul antrenor principal este portughezul Vitinha (40 de ani), ajutat de jucătorii Paul Păcurar (35 de ani) și […]

Citește mai mult

Sport

Volei Alba Blaj, nouă coordonatoare, Kristina Besman, și debut, la Constanța, în Divizia A1!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

13 octombrie 2026

De

Volei Alba Blaj, nouă coordonatoare, Kristina Besman, și debut, la Constanța, în Divizia A1! Pregătire pentru Supercupa României, la Tulcea, cu CSO Voluntari Volei Alba Blaj debutează miercuri, 14 octombrie, la ora 18.00, în noua ediția a Diviziei A1 la volei feminin, cu o deplasare la CSM Constanța, meci mutat tocmai pentru ca gruparea din […]

Citește mai mult