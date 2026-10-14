Foto | Fotbaliștii de la CSM Unirea Alba Iulia au adus zâmbete pe chipurile copiilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare”: „Uniți și dincolo de teren”
Fotbaliștii de la CSM Unirea Alba Iulia au adus zâmbete pe chipurile copiilor de la Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare”: „Uniți și dincolo de teren”
Fotbalul unește oamenii și dincolo de gazon. O parte dintre jucătorii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia au vizitat miercuri, 14 octombrie 2026 Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare”, unde le-au oferit copiilor mingi, tricouri și dulciuri, transformând întâlnirea într-un moment de bucurie și solidaritate.
„Uniți și dincolo de teren!
O parte dintre fotbaliștii echipei CSM Unirea Alba Iulia au vizitat astăzi Așezământul Social „Sfântul Vasile cel Mare”, în cadrul unei acțiuni sociale dedicate copiilor.
Jucătorii noștri le-au oferit celor mici mingi, tricouri și dulciuri, vizita fiind un prilej de a petrece timp împreună și de a împărtăși bucuria fotbalului.
Pentru noi, legătura cu comunitatea se construiește și dincolo de teren, prin implicare și gesturi simple, făcute din suflet.
Mulțumim gazdelor pentru primire și tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire!”, se arată într-o comunicare publică a clubului CSM Unirea Alba Iulia.
credit foto: Gabriela Foto
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