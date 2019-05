FOTO: Florea Grup a reprezentat onorabil România la EURO Business Cup | Ciprian Brânză –golgheter și cel mai bun jucător al turneului!

În perioada 22-26 mai 2019, în Antalya, Turcia, a avut loc EURO Business Cup, cel mai important eveniment de minifotbal destinat companiilor. România a fost reprezentată la această competiție de către patru echipe, una dintre ele fiind Florea Grup din Alba Iulia, ce a acces până în optimile turneului.

La campionat au participat 24 de echipe, fiecare având câte 6 jucători pe teren. Echipa din Alba Iulia a pornit la start într-o grupă alături de formații din Ungaria, Ucraina și Portugalia. Deși nu a ocupat pordiumul, Florea Grup s-a întors acasă cu 7 puncte, obținute din 2 victorii și un meci încheiat la egalitate. A fost cel mai bun rezultat obținut de o echipă românească la Euro Business Cup, rezultat ce contribuie la creșterea punctajului EMF pentru România. De asemenea, un membru al echipei Florea Grup a fost premiat ca cel mai bun jucător al turneului. Este vorba de Ciprian Brânză, care a înscris 10 goluri în 4 meciuri. El a primit trofeul în cadrul ceremoniei din 26 mai, găzduită de Starlight Convention din Antalya. Alături de echipa din Alba Iulia, România a fost reprezentată de echipele Gemina Cluj, Liriada Râșnov și Tenaris Silcotub Zalău.

Competiția a fost organizată de către Federația Europeană de Minifotbal. Condiția principală de participare este ca toți jucătorii să fie angajați ai companiei pe care o reprezintă. Lotul Florea Grup a fost format din Ovidiu Barna, David Florea, Marcel Florea, Cristian Florea, Ciprian Brânză, Horațiu Baciu, Mihai Boancheș, Sergiu Muntean, Radu Tuzes și Panfil Hirciaga. Antrenorul echipei este David Florea.

Florea Grup este o companie care investește în promovarea sportului. Compania organizează anual două evenimente sportive de interes național: Cupa Florea Grup la Tenis de Câmp și Florea Grup Beach Volleyball Tournament, ultimul dintre acestea urmând să se desfășoare în acest sfârșit de săptămână, la Astoria Pool Park. De asemenea, este partener în organizarea Openului Internațional de Șah al României, un eveniment ce crește de la an la an. Compania mai sponsorizează și evenimente cicliste, concursuri de air soft și lotul de fotbal feminim al municipiului. „Credem că în business, la fel ca și în sport, munca și perseverența sunt cele care asigură rezultatele. Este un crez pe care orice sportiv îl are, iar aplicat în afaceri poate duce o companie către succes. Este unul dintre motivele pentru care încurajăm cât mai mult mișcarea, atât la nivelul angajaților, cât și la nivelul partenerilor” spune Marcel Florea, directorul general al companiei, prin intermediul unui comunicat de presă.