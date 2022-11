FOTO| Farmacistul din ALBA care a primit ”Premiul de Excelență” în cadrul Galei Farmaciștilor din România

Ședință pe tema munților de gunoaie din Alba Iulia, la Instituția Prefectului Alba. AMENZI de 25.000 lei pentru firma de salubrizare care nu a ridicat deșeurile la timp

În cadrul celei mai reecnte ședințe a Colegiului Prefectural al Judeţului Alba s-a discutat de asemenea și despre amenda primită de firma de salubrizare responsabilă pentru municipiul Alba Iulia, în valoare de 25 000 de lei.

Şedinţa Colegiului Prefectural al Judeţului Alba a avut loc începând cu orele 09:00, la sediul Instituției Prefectului Județul Alba, Sala ”Mihai Viteazul”, prezidată de Prefectului Județului Alba, domnul Nicolae Albu, cu participarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate și a altor instituții publice din județul Alba.

În deschiderea ședinței, domnul Nicolae Albu a dat cuvântul doamnei Vasiu Doina, Director executiv, Direcția Județeană pentru Agricultură Alba, care a prezentat modul de implementare a politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniul de activitate.

În domeniul agriculturii ecologice au fost depuse și înregistrate un număr de 505 fișe, de către persoane fizice și juridice de pe raza județului Alba. În cursul anului 2022 au fost emise un număr de 11 certificate de origine pentru biomasa provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică.

Au fost implementate ajutoarele de minimis în cadrul schemelor pentru producția de legume (49 solicitanți înscriși în program, suma plătită fiind de 341.377,5 lei); susținerea producției de usturoi (7 solicitanți înscriși în program, suprafață plantată 24,93 ha); susținerea producției de cartofi de consum (17 solicitanți înscriși în program, suprafață plantată 19,67 ha).

Au fost detașați 2 specialiști din cadrul DAJ Alba în județul Olt, care au participat la evaluarea producției de legume înainte de recoltare pentru programul de minimis legume. S-au întocmit în total 1467 procese verbale.

S-a întocmit/verificat/eliberat un număr de: 60 autorizații tăiere nuc; 10 autorizații plantare pomi fructiferi; 11 autorizații depozite de cereale; 7 cânepă; 19 mac. Au fost avizate 39 de investiții în baza Legii nr. 18/1991, a fondului funciar. S-au emis 14 avize necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole, în vederea realizării unor obiective de investiții: construire case de vacanță, locuințe individuale, hală pentru ambalare si depozitare produse-cereale, zone turistice etc. În cadrul Programului de reconversie la vița de vie s-au aprobat 7 planuri individuale în suprafața totală 18,50 ha. S-a întocmit/eliberat un număr de 2043 de avize consultative pentru fermieri, necesare obținerii atestatului de producător, în conformitate cu prevederile Legii 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol. Au fost înregistrate și verificate un număr de 1475 oferte de vânzări a terenurilor situate în extravilan conform Legii nr.17/2014, cu modificările și completările ulterioare. S-au eliberat un număr de 257 de avize pentru vânzarea terenurilor.

În continuarea ședinței a luat cuvântul domnul Mihai-Septimiu Florea, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice Alba, care a prezentat o informare privind rezultatele activității pedologice. Au fost efectuate 53 de studii pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol definitiv sau temporar, din care 13 studii temporare cu suprafață de 181.395 mp, 40 studii definitive cu suprafața de 1.371.355 mp, 27 studii pentru stabilirea clasei de calitate a terenului pentru studii PUZ, PUG, suprafața de 1.384.095 mp, 9 studii pentru redarea terenului în circuitul agricol – suprafața de 141.881 mp. De la începutul anului au fost efectuate un număr de 463 probe de sol cu un număr de 1648 analize fizice și chimice pentru diverși beneficiari și un număr de 785 analize pentru studiile de amenajamente pastorale.

La următorul punct de pe ordinea de zi, domnul Tudor Ponoran, Director OJFIR Alba a prezentat situația privind evaluarea și finanțarea proiectelor depuse în cursul sesiunilor deschise în cursul anului 2022, în cadrul PNDR 2014-2020.

În continuarea ședinței a luat cuvântul doamna Luminița Gliga, Director adjunct, APIA Alba. Centrul județean Alba are în subordine 5 centre locale cărora le sunt arondate un număr de 78 UAT-uri ale județului: Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Blaj, Sebeș. Pe parcursul anului 2022 s-au derulat 13 scheme de sprijin cu un număr total de beneficiari de 1793, un număr de 2297 cereri în valoare de 107.975.295,2 lei. Prin Hg nr.1174/2014, începând cu anul 2015 se aplică schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, respectiv prin aplicarea unei rate reduse de impozitare a motorinei, utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Pe parcursul anului 2022 s-a primit un număr de 1258 cereri. S-a acordat schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicole, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19. S-au derulat microgranturi din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară. Din cei 295 solicitanți acceptați, 294 au îndeplinit condițiile pentru semnarea contractelor. Suma alocată per beneficiar a fost de 24.739 lei. În campania 2022 au fost depuse un număr total de 21.262 cereri unice de plată. Pe schema COVID-19 suma autorizată și plătită este de 9.143.548,41 lei.

La următorul punct de pe ordinea de zi, domnul Nicolae Albu a adus în discuție pregătirile pentru sărbătorirea Zilei Naționale a României la Alba Iulia și asigurarea ordinii și siguranței publice în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2022.

A luat cuvântul domnul comisar șef de poliție Florin Dogaru, Inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, care a arătat că în perioada manifestărilor vor fi în stradă 210 de polițiști și încă 40 de polițiști vor asigura fluidizarea traficului rutier. În zilele de 29 și 30 noiembrie 2022 va avea loc un exercițiu pentru pregătirea defilării din 1 decembrie. S-a solicitat DSP Alba, DSVSA Alba și Protecția Consumatorilor să participe cu lucrători specializați în comisii mixte de verificare a agenților economici care comercializează produse alimentare în zona cetății.

Din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba a luat cuvântul domnul colonel Ovidiu-Cozmin Jurcoveț, Împuternicit Prim Adjunct al Inspectorului șef al IJJ Alba, care a informat că în perioada 30 noiembrie – 4 decembrie vor fi prezenți 300 de jandarmi în stradă. 72 de jandarmi și tehnică militară vor participa la parada militară. Pentru data de 1 decembrie se preconizează aproximativ 1000 de persoane care vor participa la Marșul Unirii, iar cordoanele de ordine publică de vor întinde pe 2 km în zona paradei militare.

Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență a luat cuvântul domnul maior Cristian Cîmpean, Prim adjunct al Inspectorului șef ISU, care a precizat faptul că în perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2022 vor fi în teren 50 de pompieri, 6 mijloace de intervenție și 2 ambulanțe.

A avut loc o intervenție a domnului comisar șef Emil Nistor de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor care a arătat că se acordă consultanță firmelor HORECA în deschiderea punctelor de lucru și se vor desfășura acțiuni tematice împreună cu poliția.

Din partea DSVSA a luat cuvântul domnul director Spînu Vasile care a subliniat intensificarea controalelor în zona cetate la unitățile de alimentație publică cu scopul prevenirii și combaterii toxinfecțiilor alimentare. În data de 1 decembrie se va efectua serviciu de permanență în două ture, va fi organizat un call-center unde vor putea apela cetățenii.

Cu privire la situația colectării deșeurilor menajere în municipiu Alba Iulia au luat cuvântul dl. Hălălai Dănuț-Emil, dl. Sinea Alexandru și d-na Popescu Mărioara. DSP Alba a amendat firma de salubrizare cu 25.000 lei. Garda de Mediu și APM au asigurat că vor lua măsurile ce se impun pentru asigurarea respectării cadrului legal pentru colectarea deșeurilor.

La punctul Diverse de pe ordinea de zi domnul Nicolae Albu, a solicitat actualizarea paginilor web a instituțiilor publice deconcentrate cu privire la informațiile publice și asigurarea permanenței pe perioada sărbătorilor.

La finalul ședinței a fost adoptată Hotărârea nr.15/2022 a Colegiului Prefectural al Județului Alba privind stabilirea datei și a tematicii ședinței următoare. Se stabilește ca dată de desfășurare a următoarei ședințe 21 decembrie 2022, iar ordinea de zi va fi:

– Măsuri pentru menținerea viabilității Drumurilor Naționale în sezonul rece, direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj – Secția Drumuri Naționale Alba;

– Raport de activitate al Direcției Județene pentru Cultură Alba ;

– Informare privind activitatea Casei de Cultură a Studenților Alba;

– Diverse.