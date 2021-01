FOTO| Etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-Covid a debutat și la Aiud: O femeie de 62 de ani, prima persoană care a primit serul

Etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a debutat luni dimineața și în municipiul Aiud. Prima persoană care a primit serul a fost o femeie de 62 de ani, iar alte 60 de persoane sunt programate pe parcursul zilei de astăzi.

„Astăzi a început la Aiud cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19. Primul aiudean vaccinat în cadrul celei de-a doua etape a fost doamna Demeter Edita în vârstă de 62 de ani, iar astăzi mai sunt programate 60 de persoane.

Centrul de vaccinare de la Aiud a fost organizat în sala de sport de pe strada Tribun Tudoran și funcționează în baza autorizației sanitare primite din partea Direcției de Sănătate Publică Alba”, au scris reprezentanții primăriei Aiud pe Facebook