FOTO | Eleva caporal Maria Hanganu, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la Concursul Național ”Eroul meu de ieri și de azi”: Lucrarea prezintă experiențele de viață ale străbunicului tinerei în cele două Războaie Mondiale

Eleva caporal Maria Hanganu, de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la Concursul Național ”Eroul meu de ieri și de azi”: Lucrarea prezintă experiențele de viață ale străbunicului tinerei în cele două Războaie Mondiale

Eleva caporal Maria Hanganu, clasa a XI-a, a obținut Premiul I la cea de-a XVIII-a ediție a Concursului „Eroul meu de ieri și de azi”, organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Lucrarea scrisă de Maria, sub coordonarea profesorului de istorie Dan Anca, este intitulată „Un erou printre filele necunoscute ale istoriei” și prezintă experiențele de viață ale străbunicului Mariei, din Primul și din cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu o sensibilitate aparte și cu înclinații spre unele discipline din categoria celor umaniste, Maria a obținut premii la nivel națională la Olimpiadele de Religie și Cultură și spiritualitate românească, arătând dragoste față de valorile naționale.

„Totul a început când mama mi-a povestit pentru prima dată despre întâmplările stră-străbunicului meu din război. Povestea sa mi s-a părut fascinantă, însă nu m-am gândit niciodată că voi avea posibilitatea de a o transpune într-o poveste, pe hârtie, pe care să o citească și alți oameni, ca un omagiu adus stră-străbunicului meu. Totuși, întâmplarea a făcut că am primit această oportunitate și aducându-mi aminte de această fascinantă poveste, mi-am dat seama că e momentul potrivit pentru ca această poveste să fie auzită și de alte persoane.

Tot ceea ce am scris despre el provine din propriile sale mărturii de război, pe care bunicul meu a avut ocazia să le asculte în copilărie și mi le-a povestit și mie. Adevărate experiențe de viață ale unui erou român, care a îndurat suferințele atât în Primul, cât și în Al Doilea Război Mondial cu curaj, credință și o nestinsă dragoste față de neam și de țară.

Când am început să scriu, am simțit că o parte din trecutul familiei mele, dar și al poporului nostru reușește să învie între noi prin aceste scurte povestiri, mărturii de viață ale celor care s-au jertfit pe câmpul de luptă pentru apărarea identității noastre naționale. Am simțit că în felul acesta reușesc să păstrez vie amintirea unor eroi, care altfel, cu timpul, ar fi rămas doar niște nume fără nicio poveste.

M-am bucurat foarte mult că în felul acesta am reușit nu numai să le păstrez amintirea vie, ci am reușit să descopăr astfel anumite lucruri pe care poate nu le-aș fi cunoscut niciodată în lipsa căutării informațiilor pentru scrierea poveștii.

În urma participării la acest concurs am învățat că noi, ca urmași ai celor care au luptat pentru unitatea națională și pentru tot ceea ce înseamnă specific românesc, avem datoria de a-i cinsti, dar și de a le urma, luptând pentru identitatea poporului nostru român.

De asemenea, am învățat că oricât de mari ar fi suferințele de care ne izbim în viață, există o cale de a trece peste ele, atâta timp cât nu ne pierdem credința, nădejdea și curajul. Fiecare eveniment din viața noastră are un scop, oferindu-ne o nouă experiență de viață, iar noi, văzând curajul înaintașilor noștri, suntem datori a le primi cu același curaj.

Sunt de părere că fiecare dintre noi ar trebui să încercăm să cercetăm mai mult despre istoria strămoșilor noștri, pentru că numai așa vom reuși cu adevărat să înțelegem valoarea jertfei lor și nevoia noastră de a ne apăra țara și specificul național”, a mărturisit Maria.

Felicitări, Maria pentru premiul obținut și pentru respectul arătat eroilor și valorilor naționale!

