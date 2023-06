FOTO| Doi elevi de la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, premiul I și II la Concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”

Elevii Patric Sotoc și Vlad Ogășan, de la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia au obținut premiile I și II la Concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”, organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”, organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, oferă prin fiecare ediție, șansa de a afla povești de viață impresionante ale veteranilor și eroilor, care, prin sacrificiu și devotament, au apărat independenţa, suveranitatea, integritatea teritorială şi interesele României. Poveștile lor prind viață prin scrierile elevilor Colegiului național Militar „Mihai Viteazul”, care inspirați de viața bunicilor sau străbunicilor, aștern pe hârtie povești memorabile.

Sub coordonarea domnului profesor de istorie Dan Anca s-au obținut la ediția a XV-a a Concursului național „Eroul meu de ieri și de azi” Premiu I, prin elevul fruntaș Patric Sotoc, clasa a X-a și Premiul II prin elevul caporal Vlad Ogășan.

Elevul fruntaș Patric Sotoc a scris povestea străbunicului lui, care a luptat în primul Război Mondial, aducând acestuia un omagiu prin obținerea Premiului I.

„Fiind pasionat de istorie încă din gimnaziu, întâlnirea cu profesorul Dan Anca în acest colegiu m-a motivat în a-mi dezvolta această pasiune. Am văzut oportunitatea de a participa la concursul „Eroul meu de ieri și de azi” în momentul în care am descoperit un vechi document, de la finalul Primului Război Mondial, adresat comandantului Regimentului I Grăniceri, în care se cerea eliberarea la vatră a străbunicului meu Teodor Sotoc, din spitalul militar Regina Elisabeta, după ce fusese rănit în război. În urma realizării eseului, am găsit noi percepții și perspective, am înțeles că eroii nu sunt doar niște nume, și că aceștia au luptat cu prețul vieții pentru patrie și popor, aceștia fiind lumina care a înfruntat întunericul înfricoșător al nopții de război. Niște modele pentru noi, viitorii ofițeri ai Armatei Române. Îi mulțumesc domnului profesor pentru susținere și îndrumarea în obținerea acestui rezultat deosebit, deoarece îl pot considera un omagiu pentru străbunicul meu”, a afirmat elevul fruntaș Patric Sotoc.

Și pe elevul caporal Vlad Ogășan l-a inspirat povestea și îndemnurile străbunicului său, soldat în cel de-al Doilea Război Mondial, și consideră că poveștile eroilor familiile noastre trebuie scoase la lumină, iar pe aceștia să-i cinstim așa cum se cuvine.

„Un strop de trecut”, povestea străbunicului, o poveste memorabilă despre cel care avea să devină eroul lui Vlad. „Atunci când domnul profesor de istorie ne-a anunțat de oportunitatea de a participa la acest concurs, m-am pus pe căutat informații, pe interogat membrii familiei, pe scotocit printre obiecte și poze vechi. Așa am aflat că și noi avem un erou în familie. El „Tata Moș”, soldat în cel de-al Doilea Război Mondial, în Regimentul 13 Călărași, a avut șansa să se întoarcă acasă, să povestească cum a trecut Nistrul, cum a luptat la Odessa, cum a ajuns călare la poalele Munților Tatra. A cinstit țara și uniforma militară. El spunea: „Să porți uniforma militară este o mândrie! Să aperi țărișoara asta este o onoare!” A fost crezul său și acum este și al meu. Sunt convins că în fiecare familie stă ascuns un erou. Ar fi frumos și de datoria noastră să-i scoatem la lumină și să-i cinstim cum se cuvine. Mulțumesc domnului profesor pentru provocarea lansată și pentru îndrumare!” , a mărturisit elevul caporal Vlad Ogășan.

Felicitări tuturor!