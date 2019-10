FOTO/ Doctorul chirurg Terezia Mureșan – Spitalul orășenesc Cugir și … ,,Povestea din spatele poveștii”

Sub patronajul Asociației Naționale de Îngrijiri Paliative și a Facultății de Medicină a Universității Transilvania din Brașov a fost organizat în perioada 17-19 octombrie 2019, ceai de-a XX-a Conferință de Îngrijiri Paliative, eveniment la care a participat, în calitate de lector și dr. chirurg Terezia Mureșan de la spitalul orășenesc din Cugir.

Reuniunea aniversară a avut ca temă principală „Îngrijirea Paliativă: misiune, viziune și valori”. ,,Pentru mine, îngrijirea paliativă a pacienților cu cancer și nu numai, reprezintă o preocupare profesională mai veche, începută odată cu venirea mea la Spitalul Cugir.

Venind dintr-o clinică universitară în care nu am făcut altceva decât chirurgie digestiva, întâlnirea cu afecțiunile oncologice ale pacienților din Cugir a însemnat o adevărată turnură profesională. Am avut ocazia sa întâlnesc pacienți cu cancer, depășiți din punct de vedere oncologic, pe care in prima perioada nu am știut cum sa ii ajut. Mi-am propus sa învăț să îi ajut și am început drumul pregătirii în domeniul îngrijirii paliative.

Anul acesta am absolvit programul de master în îngrijiri paliative din cadrul Facultății de Medicină a Universității Transilvania din Brașov”, ne-a mărturisit dr. Terezia Mureșan. Potrivit reputatului medic cugirean, invitația de a participa la amintita conferință în calitate de lector a reprezentat deopotriva o onoare și o provocare. ,,M-am gândit mult cu ce caz să vin înaintea auditoriului.

Ultimul roman al Ilenei Vulpescu – „Noi, doamna doctor, când o sa mai murim?” – a reprezentat punctul de plecare al prelegerii mele. Am vrut ca auditoriul sa afle cât de mult înseamnă, atât pentru medic, cât și pentru pacient, „povestea din spatele povestii”. Am vrut să arăt că în spatele cazului medical, a unei liste de diagnostice și medicamente administrate, se afla Omul, omul-cu viața lui dată peste cap de boală, cu trăiri și spaime, cu gânduri și speranțe. Aici trebuie sa ajungem noi medicii, la omul din spatele pacientului, cu atât mai mult cu cât acesta suferă de o boală cu destin inexorabil-cancerul”, susține chirurgul Terezia Mureșan.

În opinia sa, conferința desfășurată la Brașov i-a dat posibilitatea medicului chirurg de la spitalul din Cugir, de a prezenta povestea unui pacient cu cancer, pe care l-a avut în îngrijire, pacient care și-a dorit sa moară în spital, deoarece aici s-a simțit în siguranță. După cum ne-a relatat, nu i-a putut oferi vindecarea, însă a încercat să îi aline suferința ultimelor săptămâni.

A murit liniștit, cu familia alături și lumânarea aprinsă, în locul unde s-a simțit în siguranță. ,,Așa cum am spus, am prezentat „povestea din spatele povestii”, locul în care noi, medicii, trebuie sa încercăm să ajungem de fiecare dată. Pregătirea profesionala, empatia și compasiunea de care vom da dovadă în munca cu pacienții, nu vor face decât sa ne aducă cele mai mari satisfacții profesionale și sufletești”, a conchis medicul chirurg.

Constantin PREDESCU