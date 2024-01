FOTO | Diafan Cosmetics, brandul unei albaiulience care produce dermatocosmetice naturale şi multifuncţionale. Cum a luat naștere compania

Diana Câmpean a absolvit Facultatea de Farmacie la Cluj-Napoca, a muncit pentru companii din domeniul farmaceutic la București, vreme de trei ani, apoi, în anul 2022, a făcut marele pas spre antreprenoriat, creând propriul brand de dermato-cosmetice. Astfel, a luat naștere Diafan Cosmetics, un brand sub care aceasta produce, în cadrul unui laborator din Alba Iulia, produse cosmetice multifuncționale, care pot asigura o rutină rapidă de îngrijire a tenului.

„Am terminat Facultatea de Farmacie în Cluj-Napoca, după care am lucrat în Bucureşti în Big Pharma timp de trei ani. Atunci am luat contact cu legislaţia şi cu ce înseamnă un flux de producţie. Ulterior, când am decis să mă îndrept către dermarto-cosmetice naturale, am reuşit să parcurg un program de cosmetologie online. Am început cu trei produse, iar acum am şase în portofoliu. Ideea iniţială a fost să ajung la 2-3 produse care să fie adaptabile şi multifuncţionale“, a povestit fondatoarea.

Ea a pornit la drum cu o investiţie de circa 5.000 de euro. Producţia, menţionează aceasta, a început în octombrie 2022, iar următorul pas a fost deschiderea magazinului online. O legătură cu industria cosmeticelor, crede Diana Câmpean, s-a creat imediat după ce a avut primul copil. Îngrijirea tenului sau orice fel de nevoie personală care era considerată un moft, afirmă ea, nu îşi mai făcea loc pe lista sa, astfel că şi-a dat seama că are nevoie de o rutină de îngrijire mult mai rapidă. „Mă adresez tuturor femeilor care nu vor să uite de ele când apar alte priorităţi, pentru că există alternative şi produse minimaliste şi adaptabile, care permit un ritual de îngrijire de cinci minute dimineaţa şi cinci minute seara“, a mai adăugat antreprenoarea.

Primele cliente care au testat produsele Diafan Cosmetics au fost câteva mame jurul său, după care, treptat, fondatoarea a îmbunătăţit reţetele de produs şi au început să vină şi mai mulţi clienţi. Testele produselor, spune ea, au fost făcute la laboratoarele Farmec din Cluj-Napoca. Portofoliul Diafan Cosmetics este împărţit în două colecţii – minimal şi intensiv –, iar fiecare produs conţine câteva ingrediente care asigură o rutină corectă şi rapidă de îngrijire a tenului. „Am ales ingredientele care mă interesează. Un exemplu de produs este elixirul reparator, care conţine coenzima Q10, extract de muşeţel şi de măceşe. Alt produs este boosterul antioxidant, care este un amestec de vitamina C, acid ferulic şi vitamina E“, a detaliat ea.

Preţurile produselor sunt cuprinse între 50 de lei şi 145 de lei. În prezent, Diana Câmpean este în căutarea unor magazine fizice în care să îşi listeze produsele. Nu se gândeşte neapărat la farmacii, însă vrea să ajungă mai aproape de consumatori, lucru pe care nu îl poate face doar prin vânzarea online ca şi până acum. „Anul acesta vreau să ajung şi la târguri, astfel încât să pot ajunge la cât mai multe persoane. (…) Cred că atunci când iei contact direct cu omul, relaţia creată este mult mai intensă decât orice poţi să transmiţi prin online.“

În 2023, Diafan Cosmetics a generat o cifră de afaceri de aproximativ 9.000 de lei, spune fondatoarea. Anul acesta, ea îşi propune să îşi canalizeze atenţia pe promovare şi pe participarea la târgurile de profil. Proiectul Diafan Cosmetics este pentru Diana Câmpean materializarea dorinţei sale de a face ceva creativ, lucru pe care munca din corporaţie nu i-l oferea. Acum, viaţa de antreprenor îi oferă mult mai multă flexibilitate. Deşi nu este un drum uşor cel pe care a pornit, ea spune că ar lua oricând de la capăt, însă „cu lecţiile învăţate“. „Aş lua-o de la zero, dar acum m-aş axa mult mai mult pe promovare. Promovarea trebuie să înceapă cu mult înainte să ai produsul finit“, a mai spus ea.

