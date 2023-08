FOTO: Dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia, rezultate de apreciat la German Open Championship Stuttgart: două perechi calificate în finale!

“Autism 24h Marea Neagră” se pregătește o noua ediție, unde adulți și copii sunt așteptați să ia startul intr-un eveniment unic în lume, un ultramaraton de 24 de ore pe nisipul din staţiunea Mamaia.

În 2023, cursa specială se va desfășura în 9/ 10 septembrie, iar la start se vor regăsi și competitori din Alba, aproximativ 40 de persoane, între aceștia amintindu-i pe ultramaratonistul Marius Iorga (din Jidvei), Dan Aldea (primarul din Valea Lungă), blăjeanul Andrei Szabo, fostul fotbalist Bogdan Cistean (actualmente antrenor la Școala de Fotbal “Ioan Suciu” Blaj), albaiulianul Mihai Țîra (secretarul general al AJF Alba din 2015) sau cugireanul Răzvan Matei. Sunt aproximativ 80 de echipe din întreaga țară, între care Running & Cicling Blaj (cu 3 echipe, principalul organizator fiind Andrei Szabo) și Dacii (din componența căreia fac parte Mihai și Laura Țîra), iar în clasamentul la zi, Running & Cycling Blaj 2 este pe prima poziției la numărul de kilometri donați (2882), urmată de Dacii (1983 km).

“În mai 2020, în plină pandemie, a fost prima mea participare. Am acceptat provocarea organizatorilor, iar atunci am strâns 102 kilometri în 24 de ore, în condițiile în care din cauza pandemiei fiecare am concurat acasă. A mai fost în septembrie 2020, pe Câmpia Libertății și de atunci nu am lipsit, fiind practic a 5-a ediție. Suntem niște <<nebuni frumoși>> și abia așteptăm să alergăm în scop umanitar. Fiecare echipă are o cauză proprie pe care o susține. Anul trecut a fost pentru un copil, Filip, din Bucerdea Grânoasă, anuL acesta vom alerga pentru Amy Crișan“, a spus Dan Aldea, primarul comunei Valea Lungă.

“Ne-am hotărât pe ultima sută de metri. Vom alerga 24 de ore pentru copiii cu autism, o tulburare despre care acum 3 ani nu știam nimic, iar acum cred că aș putea din păcate să <<îmi dau doctoratul>>. O să alergăm fiecare kilometru cu gândul la Matei și ne dorim ca fiecare copil cu autism să beneficieze de terapia necesară. Sunt mândru de noi, o luăm ca pe o binecuvântare și ne rugăm pentru sănătatea tuturor copiilor”, a transmis Mihai Țîra, desemnat “ambasador”, la fel ca Bogdan Cisteian. Acesta, împreună cu soția Laura, vor participa în premieră la “Autism 24h Marea Neagră”, demersul avându-l în prim plan pe micuțul Matei (5 ani și jumătate).

Întregul concept este realizat de Centrul Psihologic “Marea Neagră” şi are menirea de a promova dreptul la integrare în comunitate al persoanelor cu dizabilități.

Startul va fi dat sâmbătă din Piațeta Perla (staţiunea Mamaia), iar traseul va avea o distanţa de 3 kilometri. Participanţii vor alerga în buclă traseul, ziua şi noaptea, astfel încât, echipa care va aduna cei mai mulți kilometri va fi declarată câștigătoare.

“Constanța se mândrește cu evenimente sportive importante la nivel internațional, în special cele desfășurate pe nisip, iar fără teama de a părea subiectiv, evenimentul “Autism 24h Marea Neagră, prin cei 2400 de participanți inimoși, reusește să fie unul dintre cele mai interesante evenimente organizate pe litoralul românesc; nu atât prin numărul mare de participanți, cât mai ales prin unicitatea lui, prin puterea lui de a mobiliza comunitatea în scopuri nobile. Evenimentul nu este strict despre alergare, vorbește în primul rând despre prietenie, despre relațiile umane și cât de fericiți putem fi unul lângă altul”, declară psihologul Adrian Gemanaru, președintele Centrului “Marea Neagră” și organizatorul evenimentului “Autism 24h Marea Neagră”.

Fondurile strânse în urma evenimentului vor susține 10 proiecte destinate copiilor diagnosticați cu autism din două orașe ale țării: Constanța și Galați. Pentru promovarea proiectului au fost ales o serie de persoane cunoscute pentru implicarea lor în viața comunității, care vor purta denumirea de “Ambasadori”. Organizatorul evenimentului este psihologul Adrian Gemănaru, cunoscut opiniei publice pentru premiile la World Autism Festival și pentru inovaţiile sale terapeutice elaborate pentru copii cu autism.