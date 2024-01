FOTO Daniel Cârnaț, elev la Colegiul Militar din Alba Iulia, mențiune la Concursul Național de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”

Daniel Cârnaț, elev la Colegiul Militar din Alba Iulia, mențiune la Concursul Național de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”

Pasiunea pentru poezie și literatură i-a adus elevului Daniel Cârnaț, clasa a IX-a, mențiune la Concursul Național de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu”.

Cea de-a XXIV-a ediție a concursului a reunit sâmbătă la Blaj, iubitori ai poeziei și ai liricii eminesciene. 150 de elevi și studenți au participat la cele două secțiuni ale concursului, creație literară și recitare.

Sub coordonarea doamnei profesoare de limba și literatura română Teodora Dăncilă, Daniel își dezvoltă calitățile literar–artistice, reușind să transpună în versuri, ideile creatoare.

„În versurile lui Eminescu am descoperit un univers atemporal, unde sentimentele devin rime și gândurile călătoresc pe aripi de cuvinte. Poezia lui mi-a fost izvorul din care am extras comori pentru a construi propria mea lume de cuvinte și emoții, iar concursul de poezie a fost doar oglinda în care am reflectat lumina nemuritoare a geniului eminescian”, a mărturisit Daniel.

Concursul Național de Poezie ,,Ocrotiți de Eminescu” a fost organizat sub auspiciile Asociațiunii ASTRA, Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj, Primăriei Municipiul Blaj, Colegiului Național „I.M. Clain” Blaj, Bibliotecii „Școala Ardeleană” Blaj, Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba și Inspectoratului Școlar Județean Alba. Pe lângă festivitatea de premiere a laureaților concursului au avut loc lansări de carte, un moment muzical eminescian și un regal de poezie eminesciană.

Felicitări!

