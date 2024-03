FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Viitorul Cluj 3-1 (1-1) | Victorie cu „lanterna roșie”, dublă Fetița și reușită Roșu

CSM Unirea Alba Iulia – Viitorul Cluj 3-1 (1-1), în prima etapă din playout. Victorie cu „lanterna roșie” pentru amfitrioni, dublă Fetița și reușită Roșu, după ce vizitatorii au avut avantaj

CSM Unirea Alba Iulia a debutat în play-out cu o victorie împotriva „lanternei roșii”, Viitorul Cluj, scor 3-1 (1-1), dubla lui Răzvan Fetița, a doua din primăvară, întorcând rezultatul. O formulă cu câteva modificări au prezentat „alb-negrii” la primul meci din play-out, confruntare disputată pe teren sintetic, la Stadionul „Pielarul” din Sebeș. Amfitrionii au dominat, portarul Cecicheș a avut câteva intervenții excelente, iar scorul a fost deschis surprinzător, de Podea (20), un șut de la distanță scăpat de Bucur. Un rezultat surprinzător a fost anulat de reușita lui Fetița (40) – șut de la 20 de metri, în diagonală, bară-gol. Răzvan Fetița, căpitanul gazdelor, a realizat dubla cu un șut pe jos, după o acțiune colectivă (70). În prelungiri, Roșu (90+3) a parafat rezultatul final.

„Important este că am început cu dreptul play-out-ul. Băieții au dat dovadă de putere și caracter, reușind să revenim. Victoria este incontestabilă, am mai avut două goluri anulate și am ratat 5-6 ocazii monumentale. Am dat șansă și jucătorilor care au evoluat mai puțin, astfel s-a produs debutul lui Ardeiu la echipa de seniori, și așa vom face până la final pentru a ne edifica asupra lotului”, a declarat Alexandru Pelici.

CSM Unirea Alba Iulia este la a 5-lea joc imbatabil (4 succese și o remiză), dar trăiește o dezamăgire nereușind calificarea în play-off.

CSM Unirea: Bucur – Sebaș, Ardei, Vomir, Giurgiu – C. Cristea (65, Indrei), Mâlnă (81, M. Boldea) – Fl. Istrate, Fetița (77, Raicea), R, Nistor (65, Ardeiu) – M. Codrea (65, Roșu); rezerve Stoian, I. Grozav, Ciaun, Vl. Stanciu.

Viitorul: Cecicheș – Milandru, Podea, Șerbănescu, Tica, Gățan, E. Bartoș, Herciu, B. Grosy, D. Mureșan, Szilaghy; rezerve Mathe, D. Popa, Dreve, I. Moldovan, Cozac, Mocanu, Cr. Istrate, Thiam, Vodă. Antrenor Laurențiu Rus.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

