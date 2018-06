FOTO. Ciprian Gligor și George Pleșa, învingători în turneul de șah pentru copii de la Bistra. Elevii premiați

Pentru comuna Bistra din muntii Apuseni data de 1 iunie este in fiecare an una speciala. Evenimentul “Miscare si traditie la Bistra”, organizat de Primaria si Consiliul Local din localitate cu sprijinul DJST Alba, atrage ca un magnet sute de copii care participa la diverse activitati sportive si culturale.

La concursul de sah pentru copii, organizat cu sprijinul Asociatiei Judetene de Sah Alba, au participat 43 de iubitori ai jocului de sah. Copiilor din Bistra li s-au alaturat si juniori ai Clubului Sportiv Municipal “Unirea” Alba Iulia, competitie devenind astfel una de un nivel mai ridicat. Concurentii au fost impartiti in 2 sectiuni: copii de gradinita, clasele pregatitoare, 1 si 2 (14 participanti) si copii de clasele 3-8 (29 de participanti). In prima sectiune s-a impus Ciprian Gligor, elev in clasa a 2-a la Scoala gimnaziala “Avram Iancu” din Alba Iulia, in timp ce in a doua sectiune invingator a fost George Plesa, elev in clasa a 3-a la Scoala gimnaziala “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, ambii acumuland 4 victorii din 4 meciuri jucate. Premiile speciale pentru cei mai buni jucatori locali la cele doua sectiuni au fost obtinute de Enrico Zanchettin (clasa 1-a) si Stefan Grecu (clasa a 6-a).

Iata numele tuturor elevilor premiati:

Gradinita: 1.Antonia Macalet

Clasa pregatitoare: 1.Alexandru Macalet 2.Razvan Stanila 3.Andra Gradinaru

Clasa a 1-a: 1.Alexandru Simina David Vesa

Clasa a 2-a: 1.Gligor Ciprian 2.Andrei Simina 3.Anamaria Calina Furdui

Copii din Bistra clasele 1-2: 1.Enrico Zanchettin 2.Rafael Cioara 3.Marian Motora

Clasa a 3-a: 1.George Plesa 2.Daniel Raiu

Clasa a 4-a: 1.Catalin Dandea 2.Dragos Vesa 3.Denis Balea

Clasa a 6-a: 1.Stefan Grecu 2.Petru Balea 3.Raul Dobra, Catalin Zlavog si Ionut Paven

Clasa a 7-a: 1.Petru Popa 2.Flavius Risteiu 3.Antonio Leterna si Cosmin Dandea

Clasa a 8-a: 1.Andrei Paven 2.Ioan Marincas

Fete clasele 3-8: 1.Bianca Petruta 2.Elena Ihut 3.Andreea Balea si Alexandra Ciorea

