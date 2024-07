FOTO | Carmen de la Sălciua, în vârful clăii de fân, în satul natal: ”Viața la țară e VEȘNICIA!”

Carmen de la Sălciua, în vârful clăii de fân, în satul natal: ”Viața la țară e VEȘNICIA!”

Carmen de la Sălciua, cântăreața din Alba care se bucură de un succes răsunător în muzică și are tot ce își dorește, nu a uitat de unde a plecat și ori de câte ori are ocazia se întoarce acolo unde are rădăcinile.

Carmen de la Sălciua nu ezită să vorbească despre viața ei la țară. Artista a copilărit în satul Sălciua de Jos, de unde și numele de scenă, și vorbește cu drag despre experiența ei în mediul rural.

Artista este mândră că a trăit la țară și nu se ferește să fie surprinsă la munca de ”jos”. Cu puțin timp în urmă, aceasta a postat pe pagina de Facebook imagini cu ea în vârful unei căpițe de fân.

”Azi am fost la fân la bunica! Cât de dor mi-a fost să mai fac vârful la claie” În copilărie făceam asta des. Oriunde mă poartă viața, rădăcinile îmi sunt aici și dacă unii ar spune că e obositor, eu mi-am încărcat bateriile la maxim și m-am și bronzat. Viața la țară e VEȘNICIA!”

Artista vorbește cu drag despre copilăria la țară și oamenii din satul ei natal, iar faptul că a trăit la țară este mereu motiv de bucurie pentru cântăreață.

