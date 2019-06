FOTO: Bibliotecă școlară în limba germană inaugurată la Petrești. Aproximativ 20.000 de exemplare din diverse domenii pot fi împrumutate de aici

Vineri, 31 mai 2019, a fost inaugurată la Liceul German Sebeș, locația Petrești, o bibliotecă școlară în limba germană. Ideea înființării acestei biblioteci s-a conturat în urmă cu doi ani , când elevi și profesori ai Liceului ”Dr.-Wilhem-Polthier” Wittstock și ai Liceului German Sebeș s-au gândit cum ar putea pune mai bine în practică parteneriatul dintre cele două unități școlare.

Responsabilul pentru parteneriate al landului Brandenburg și Ministerul pentru Justiție, Europa și Protecția consumatorului din Landul german Brandenburg au adunat de la școli și persoane private peste 18.000 de cărți. Alte 2.000 sunt așteptate peste puțin timp, în iulie. Elevii și profesorii liceului din Sebeș, precum și cei din întregul județ Alba sau din Transilvania, pot împrumuta gratis cărți de aici. Biblioteca conține nu numai cărți de specialitate din diverse domenii și pentru diferiți ani de studiu, ci și literatură universală.

Cu ocazia inaugurării bibliotecii elevii școlii au avut ocazia să întâlnească multe personalități. Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel, directorul general al ADR Centru Simion Crețu, domnul profesor Martin Bottesch, președintele FDGR din Transilvania, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Alba și primarul municipiului Sebeș Dorin Gheorghe Nistor ne-au onorat cu prezența. În lipsa unei aule ne-am adunat cu toții în Biserica Evanghelică din Petrești. Elevii au prezentat un mic program în limba germană, respectiv în dialectul săsesc.

Președintele Consiliului Județean a amintit îndelungatul parteneriat dintre Landul Brandenburg și Regiunea Centru. Primarul municipiului Sebeș nu a omis să amintească de recenta vizită în orașul Wittstock. Domnul profesor Martin Bottesch a donat bibliotecii alte trei cărți despre istoria minorității germane din Transilvania. Responsabilul pentru parteneriate al landului Brandenburg, domnul Klaus-Peter Krüger, a subliniat faptul că inaugurarea bibliotecii reprezintă încă o piatră de temelie a colaborării celor două regiuni: „Noi avem un viitor comun, de care nu trebuie să ne temem, dacă dăm societății tineri educați și motivați. Acesta este scopul acestei biblioteci.”

În încheierea festivităților s-a tăiat panglica, iar biblioteca își așteaptă vizitatorii.

Vorbind despre realiția bilaterală de partenerit cu Brandenburg, domnul Simion Crețu a precizat: ”În septembrie anul trecut am aniversat, la Alba Iulia, 10 ani de la oficializarea parteneriatului dintre Landul Brandenburg și Regiunea Centru și doresc să mulțumesc în mod deosebit doamnei Dr. Birgit Schliewenz și domnului Krüger pentru buna cooperare, cu atât mai mult cu cât activitățile noastre comune au debutat în anul 2002. Parteneriatul nostru în domeniul social a primit o nouă dimensiune începând cu anul 2016, când elevi români și germani au realizat prezentări multimedia bilaterale ale celor două regiuni. Din octombrie același an a început susținerea unor piese de teatrul experimental româno-german, pentru tineri și oameni mari, în Regiunea Centru și Brandenburg. De-a lungul celor 10 ani de colaborare şi parteneriat oficial cu Landul Brandenburg am realizat un important transfer de bune practici şi expertiză, iar din anul 2017, odată cu reînoirea parteneriatului nostru, alături de doamna Secretar de stat Anne Quart, am decis să lucrăm împreună și pentru dezvoltarea parteneriatelor între școli, în acțiuni de ajutorare, cum ar fi această strângere de material didactic din Brandenburg pentru școlile cu predare în limba germană din România, dar și în plan cultural și să dăm continuitate sprijinirii activităților de formare profesională, cu accent pe aplicațiile în cadrul programului ERASMUS PLUS”.

Informații de background

Parteneriatul dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg a fost demarat în anul 2002, fiind consolidat de-a lungul timpului prin dezvoltarea unor proiecte comune, vizite oficiale ale factorilor de decizie politică și delegații ale oamenilor de afaceri. Cancelaria de Stat a Landului a susținut activ eforturile de dezvoltare din Regiunea Centru și a impulsionat constant activitățile şi proiectele comune derulate în regiunea noastră. Pe lângă experiența administrativă a Landului Brandenburg, Regiunea Centru a mai beneficiat, în urma parteneriatului bilateral, și de un avantajos schimb de bune practici, deoarece acest land este cel mai avansat din Germania din punctul de vedere al introducerii și utilizării pe scară largă a energiei produse din surse regenerabile. Un alt punct forte al acestei regiuni germane îl reprezintă posibilitatea de cooperare în domeniul dezvoltării urbane. Acest parteneriat s-a născut dintr-un proiect administrativ finanțat de Uniunea Europeană în perioada de pre-aderarea a României, iar acum, în anul și în perioada când țara noastră deține președinția Consiliului Uninii Europene, cooperarea bilaterală regională cuprinde proiecte multilaterale, nu numai din prisma politică, ci și de schimburi de experți, de definire a unor politici comune în domeniul dezvoltării regionale, dar și vizite reciproce ale tinerilor. Putem vorbi acum de un parteneriat stabil între două regiuni europene, care-și caută nu doar un egal în Europa, ci și multe alte legături și chiar prietenii.