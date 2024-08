FOTO | Bărbat din Alba, AMENDAT cu 30.000 de lei pentru un aparat de localizat cabluri în pereți: Cum a reușit să câștige procesul pentru anularea amenzii

Bărbat din Alba, AMENDAT cu 30.000 de lei pentru un aparat de localizat cabluri în pereți: Cum a reușit să câștige procesul pentru anularea amenzii

O amendă uriașă aplicată de un polițist din IPJ Alba a fost anulată în justiție după mai bine de 2 ani. Un albaiulian a fost amendat cu suma de 30.000 de lei pentru că deținea acasă un aparat de localizat cabluri în pereți, ce poate fi cumpărat din magazinele de bricolaj.

Dan Laurian E. fusese cercetat în trecut și trimis în judecată pentru presupuse fapte de detecție și furt din situri arheologice, dar dosarul a fost închis după ce o serie de probe au fost excluse ca fiind posibil falsificate în timpul anchetei. În plus, a intervenit și prescripția faptelor de care era acuzat. Ulterior, a fost suspectat de faptul că a postat în mediul online materiale prin care erau aduse acuzații neprobate unor polițiști din IPJ Alba.

În aceste condiții, în decembrie 2021, a fost oprit în trafic, i s-a prezentat un mandat de percheziție domiciliară și a fost condus la locuința sa pentru punerea în executare a mandatului. În timpul percheziției, a fost identificat în sertarul cu scule electrice un localizator de cabluri de dimensiuni reduse, care a fost ridicat de polițiști. În 22 februarie 2022, bărbatul a primit acasă un proces-verbal prin care era amendat cu suma de 30.000 de lei, pentru că ar fi deținut un detector de metale, fără autorizația prevăzută de legislație. Bărbatul a contestat procesul-verbal în instanță și a avut câștig de cauză, hotărârea definitivă fiind pronunțată în 26 iunie 2024, la Tribunalul Alba.

Acesta a susținut că a cumpărat aparatul cu 10 lei din piața de vechituri și că este destinat din fabricație strict localizării firelor de tensiune din perete, cât și a profilelor din lemn și rigips. Poate fi achiziționat nou cu circa 100 de lei din magazinele care vând materiale de construcții. „Acest localizator nu are nicio legătură cu detecţia de metale și regimul special stabilit prin lege. Distanța la care acest localizator detectează firele de tensiune încărcate electric este de maximum 1-2 cm, prin urmare nu are cum să fie folosit în scopul descoperirilor arheologice, spre deosebire de un detector de metale pentru «căutătorii de comori» cu ecran digital, tijă și bobină cu diametrul de 40-50 cm care poate detecta la o adâncime în pământ de până la 2-3 metri”, a afirmat bărbatul.

Eroare susținută și în instanță

Reprezentantul IPJ Alba a susținut și în instanță legalitatea procesului-verbal și a formulat apel, chiar dacă judecătorul a constatat încă de la fond că aparatul respectiv nu are nevoie de autorizație specială pentru deținere. „A fost identificat un detector de metale model SMV2001 3 in 1 Detektor, cu inscripția «Entdeckt: holz, metall, spannungsfuhrende leitungen» (Descoperă: lemn, metal, conductori sub tensiune – n.r.), pentru care petentul nu a putut prezenta autorizația prevăzută de art. 5, alin. 10 din ord. 43/2000. Aparatul confiscat funcționează pe principiul clasic, al inducerii unui câmp electromagnetic, care odată ce interferează cu un obiect metalic, semnalizează prezența acestuia. Nu are nici o relevanță materia în care se află obiectul metalic (lemn, perete de zidărie, pământ). El poate fi folosit la efectuarea de detecții în cadrul structurilor specifice arheologice”, a susținut juristul IPJ Alba.

Reprezentantul poliției a mai afirmat că bărbatul sancționat a fost deținător autorizat a două detectoare de metale, care au fost confiscate în timpul cercetărilor la dosarul penal deschis în urmă cu 10 ani. „Un detector de metale este orice dispozitiv electric care, bazându-se pe principiile electrice și magnetice (câmpul magnetic este generat de orice conductor electric), poate fi utilizat pentru detecţia unor obiecte metalice care nu sunt vizibile la suprafață.

Aceste aparate pot fi utilizate în orice tip de mediu (sol, perete de zidărie, lemn etc.). Petentul cunoștea foarte bine care sunt procedurile legale de achiziționare a unui detector de metale, neputând invoca necunoașterea legii, întrucât s-a confruntat personal cu situația de autorizare a două detectoare de metale, precum și cu situația de indisponibilizare a acestora, în urma efectuării de activităţi neautorizate în situri arheologice”, a mai spus juristul instituției. Pentru a-și dovedi nevinovăția, bărbatul a mers pe la mai multe magazine care vând materiale de construcții și a fotografiat dispozitivele de localizare cabluri electrice expuse pe raft, demostrând, astfel, că acestea nu au niciun regim special de vânzare.

Telefoane mobile, detectoare de metale

Judecătorul care a analizat dosarul a constatat că aparatul multifuncţional ce a stat la baza întocmirii procesului-verbal de sancționare, chiar dacă are printre funcţiile sale şi cea de detecţie a metalelor, nu se poate încadra la categoria detectoarelor a căror comercializare se realizează în condiţii stricte, iar deţinerea acestora se poate face, legal, doar pe baza unei autorizaţii prealabile.

„Din înscrisurile depuse la dosar se poate deduce cu uşurinţă că astfel de aparate multifuncţionale (unele cu capacitate de detecţie a metalelor mai performantă decât cel din speţă) sunt comercializate de către magazinele specializate în materiale de construcţii şi bricolaj fără a fi necesare îndeplinirea condiţiilor Ordinului nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004, tocmai pentru scopul pentru care acestea sunt confecţionate, respectiv utilizarea lor în construcţii”, se menționează în hotărâre.

Magistratul a completat că scopul dispoziţiilor legale nu este cel de sancţionare a oricărui astfel de dispozitiv, ci doar a acelora care nu pot fi comercializate decât cu respectarea condiţiilor impuse de lege.

„De altfel, chiar şi telefoanele mobile recente pot fi folosite pe post de detectoare de metale prin descărcarea unei aplicaţii în acest sens, iar specificaţiile telefonului îi permit, fapt ce nu duce însă la necesitatea comercializării lor în condiţiile de mai sus şi nici deţinerea unei autorizaţii prealabile. (…) Instanţa constată că aparatul multifuncţional pentru pereţi, tavane false, mobilier şi pardoseli deţinut de petent nu se încadrează în categoria detectoarelor de metale pentru care este necesară obţinerea unei autorizații din partea inspectoratului de poliție şi nici înregistrarea la aceste autorități”, a conchis magistratul, care a dispus anularea procesului-verbal.

IPJ Alba a fost obligat să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 2.000 de lei.

