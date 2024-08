Ovidiu Jidveian, a patra lună de AREST preventiv: Curtea de Apel Cluj i-a respins cererea de înlocuire a măsurii preventive

Avocatul Ovidiu Jideveian, artizanul afacerii Alpha Park Residence, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Cluj a admis cererea parchetului privind prelungirea arestului preventiv pentru încă 30 de zile și i-a respis ca neîntemeiată cererea lui Ovidiu Jidveaian de înlocuirea a măsurii de arest preventiv.

Citește și: Ovidiu Jidveian, artizanul afacerii Parc Residence, rămâne în AREST: Înalta Curte i-a respins contestația prin care i-a fost prelungit arestul preventiv

Solutia pe scurt: „Respinge cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive formulate de către inculpatul J O V , ca fiind neîntemeiată. In temeiul art. 234 al. 1 din C.p.p. rap. la art. 223 al. 2 din C.p.p. dispune prelungirea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul: J O V cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C.pen. rap. la art. 2561 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (251 de acţiuni materiale), delapidare în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave prev. de art. 295 alin. (1) C.pen. rap. la art. 308 alin. (1) C.pen. şi la art. 309 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. şi 8 (opt) infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen pe o durată de 30 de zile începând de la 29 august 2024 până la data de 27 septembrie 2024. Cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie in termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu azi, 26 august 2024, ora 11.30.”

Document: Încheiere – măsuri preventive (faza de UP) 235/2024 26.08.2024

Jidveian este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave (46 acte materiale); delapidare în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave și 6 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în perioada 2019 – octombrie 2023, suspectul persoană fizică a promis spre vânzare un număr total de 263 spații locative sau comerciale, deşi Primăria Municipiului Alba lulia autorizase executarea unui proiect imobiliar conținând doar 41 de apartamente, cu spații comerciale şi de alimentație publică, care urmau a fi amplasate în două corpuri de clădire.

Astfel, s-a conturat suspiciunea că, prin inducerea în eroare a unui număr de 201 promitenți cumpărători, suspectul persoană fizică (în cele mai multe ocazii acționând în realizarea obiectului de activitate al dezvoltatorului imobiliar) a reuşit să determine persoanele vătămate să achite sumele totale de 31.486.821,24 lei şi 5.508.377,1 euro, aceasta fiind valoarea prejudiciului total estimat în dosarul penal.

