FOTO| Balul vânătorilor 2023, organizat de AJVPS Alba la restaurantul Yiamas: Ospăț cu bucate alese, povești vânătoreșți și tombolă cu premii

Joaca cerbilor în zăpadă, surprinsa pe camerele de monitorizare. Imagini spectaculoase din Parcul Natural Apuseni

Noi imagini spectaculoase au fost suprinse de camerele de supraveghere din pădurile Parcului Natural Apuseni. De data aceasta, au fost filmate momente de joacă a cerbilor în zăpadă.

Pe teritoriul Parcului Natural Apuseni s-au întâlnit de nenumărate ori diferite specii de animale spectaculoase.

Cerbul carpatin este un mamifer ierbivor, trǎieşte aproximativ treizeci de ani. Animal sǎlbatic, timid, sfios şi este vânat pentru carne, coarne şi piele. Cerbul este animalul cu înfǎţişarea mândrǎ, elegantǎ dar puternicǎ. Corpul acestora, cu proporţii foarte bine echilibrate, atinge lungimi de până la 2 metri. Coarnele ramificate cad în fiecare an primăvara şi cresc până la sfârşitul anului.

Bocănitul cerbilor ritual de împerechere unic şi spectaculos, începe la mijlocul lunii septembrie şi se termină în jur de 10-15 octombrie, apogeul fiind atins în perioada echinocţiului de toamnă. Atunci, pădurile răsună de strigătele masculilor care îşi caută pereche şi îşi delimitează teritoriul.

Din toamnă până în primăvară, cerbul este un mamifer sociabil. În această perioadă, masculii se grupează în grupuri, conduse de către un cerb tânăr. Femelele se grupează separat, iar grupul lor este condus de către cea mai în vârstă.

În cârdurile de ciute sunt amestecați viței și cerbi din al doilea an. Cârdurile de cerbi se alcătuiesc atunci când are loc perioada de împerechere în toamnă. Se desfac prin aprilie, atunci când zăpada s-a topit. Cerbii puternici și cei bătrâni trăiesc solitar, de regulă. Parcul Natural Apuseni este unul dintre cele 22 de parcuri administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Are o suprafață de 76.064 hectare, dintre care 50.793 fiind păduri. Se întinde pe teritoriul județelor Alba, Bihor și Cluj.

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejata de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSCI 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSCI 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni.