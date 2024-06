FOTO: Balul caritabil „Spune nu la Droguri”. Strângere de fonduri pentru organizarea unor conferințe împotriva consumului de substanțe interzise și combaterea acestora

La Sebeș a avut loc un bal caritabil despre substanțele psihoactive interizse, în cadrul evenimentului „Spune nu la Droguri.” În cadrul acestuia s-a vorbit despre efectele devastatoare ale consumului de droguri precum și posibilități de combatere și prevenire a consumului de substanțe psihoactive.

Evenimentul a avut ca scop strângerea de fonduri pentru organizarea unor conferințe antidrog, prin care să conștientizăm tinerii, dar nu numai, ci și părinții, despre efectele devastatoare ale consumului de droguri precum și posibilități de combatere și prevenire a consumului de substanțe psihoactive.

La eveniment ne-au fost alături prieteni rotarieni de la: Rotary Club Alba Iulia, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis , Club Rotary Cugir Anima Mundi, Club Rotary Hațeg, Club Rotary Câmpia Turzii, Club Interact Sebeș și Club Rotakids Sebeș, precum si numeroși și distinși oaspeți din Sebeș, si nu numai, care au dorit să se implice și să ne susțină în această campanie.

Buna dispoziție a fost asigurată de cunoscutul actor BOB RĂDULESCU- în calitate de prezentator și trupa BACHUS.

De domeniul culinar s-a ocupat gazda noastră: Hotel AXA – ”LUXURY EVENTS BALLROOM”.

Clubul Rotary Sebeș aduce mulțumiri tuturor participanților la eveniment, Hotelului AXA – ”LUXURY EVENTS BALLROOM”, lui BOB RĂDULESCU, trupei BACHUS și nu în ultimul rând celor peste 30 de SPONSORI AI EVENIMENTULUI – fără de care proiectele noastre nu ar prinde contur: Amadeus Coffee TO GO, Asociația Alpin – Leul de Aur, Cabana Izvorul Prigoanei, Coma Construct, Cora Office Solutions, Covrigăria Ioan, Drogheria Bucur, Dupex, Duroseber, Electrofan, Elis Pavaje, Florăria Paula, Frățilă Consulting, Genova Oil & Services, Good Food & Hosting, Good Food & Ben, Lincoln Plus, Magnetic Supermarket, MDF Concept, CXN Megalux Construct, Mercur, Motel Dacia, Multipast, Nedei HOTEL & SPA, Oriana Fashion, PIC Interlogistic, Trans Avram.

