FOTO. Balul Bobocilor la Colegiul Național ,,I. M. Clain” Blaj. Andreea Ștef și Alexandru Bîrlea – Miss și Mister Boboc 2019

Vineri, 25 octombrie a.c., la Palatul Cultural din Blaj s-a desfășurat Balul Bobocilor de la Colegiul Național ,,I. M. Clain”, sub genericul ,,IMC & Chill”. Balul a fost organizat de Consiliul Școlar al Elevilor din cadrul colegiului blăjean, profesori coordonatori Iulia Tarko – director adjunct, Iuliana Șarlea – consilier educativ și Andra Şolea, președintele consiliului elevilor.

La această manifestare a bucuriei şi entuziasmului adolescentin au participat: domnul director, prof. Ioan Tomoiagă, viceprimar, prof. Livia Mureșan, numeroși sponsori, voluntari elevi ai colegiului și, nu în ultimul rând, amfitrionul acestui eveniment, domnul director Ovidiu Câmpean.

În anul acesta balul s-a desfășurat sub auspiciile filmului, permițând elevilor să intre în lumea serialelor preferate, căci bobocii s-au identificat cu personajele principale din renumitele seriale de pe canalul ,,IMC & Chill”: La Casa de Papel –IX A, Jurnalele vampirilor – IX B, Stranger Things – IX C, Lucifer – IX D și Riverdale – IX E. În sală au fost prezenți numeroși elevi și profesori, în special diriginţii claselor a IX-a: prof. Mihaela Benchea (IX A), prof. Horea Efrim (IX B), prof. Catalina Szabo (IX C), prof. Florin Oltean (IX D) și prof. Broscățan Adina (IX E), dar și părinţi care au dorit să trăiască, alături de boboci, momente de neuitat.

Dansul antrenant al echipei de majorete a colegiului, îndrumate de prof. Giorgia Haidu, a deschis seara și a introdus publicul în atmosfera incitantă a balului. Bobocii care au intrat în scenă plini de entuziasm, cu dorința ascunsă de a câștiga marele trofeu au fost reprezentați de următoarele perechi: Georgiana Isailă și Alexandru Bîrlea (IX A), Natalia Glogovețan și Dragoș Raica (IX B), Andreea Ștef și Cristi Bălău (IX C), Nerea Maria și David Răzăilă (IX D) și Lisa Cunial și Marin Rareș (IX E). Cei care s-au avântat în lupta pentru cucerirea marelui premiu au trebuit să treacă peste o suită de probe: prezentare, cultură generală, dans, dar și probe-surpriză de spontaneitate și abilități practice. Prezentatorii: Miruna Humuzău și Dragoș Mara au reușit prin atitudine și stil să întrețină atmosfera incitantă din sala arhiplină, iar glumele lor au detensionat concurenții.

Din spectacol nu au lipsit momentele artistice prin interpretările muzicale de excepție ale elevelor: Maria Borcea și Păcurar Maria, recompensate cu aplauze de către public. Doamna profesoară Alexandra Băcilă a înveselit atmosfera cu o serie de cântece folclorice din repertoriul personal. Numerele de dans, realizate de elevele Sonia Rotaru și de Tania Găban împreună cu Alexandru Oltean, partenerul ei, au transmis emoție și bucurie tuturor celor prezenți. Divertismentul a fost asigurat de Lucian Orian, fost elev al colegiului, care a oferit tuturor un adevărat spectacol de magie.

Membrii juriului: prof. Iulia Tarko (dir. adj.), prof. Claudia Oancea-Raica, prof. Silviu Marcu, domnul Emil Muntean (reprezentant al Asociației de Părinți) și Alecs Roșca (Mister Popularitate 2018) au decis câștigătorii balului: Miss Boboc – Andreea Ștef și Mister Boboc – Alexandru Bîrlea. Cei care au reușit să cucerească publicul, adunând cele mai multe like-uri pe pagina de facebook a balului au câștigat premiul pentru popularitate: Miss Popularitate – Georgiana Isailă și Mister Popularitate – Cristi Bălău.

Interpretările bobocilor au dovedit entuziasm, implicare, creativitate, solidaritate și chiar talent artistic, așa că, juriul a deliberat cu greu cea mai bună scenetă, cea a clasei a IX-a A și cea mai originală –cea a clasei a IX –a C. Celelalte clase au fost premiate, de asemenea, pentru regie – IX D, pentru costume –IX B și pentru decor – IX E.

Aducem calde mulțumiri tuturor celor care s-au implicat pentru a asigura reușita acestei manifestări, ce reprezintă un moment important din viața fiecărui licean.

Purtător de cuvânt al colegiului,

Prof. Claudia Oancea-Raica