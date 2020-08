FOTO| Artă și comunicare la Penitenciarul Aiud: Ediția 2020 a Simpozionului „Liter-Art”, desfășurată online

Nevoia profund umană de comunicare a emoțiilor sau ideilor a devenit și mai puternică în ultimele luni ca urmare a condițiilor limitative impuse de pandemie. Organizat în colaborare cu Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” din Aiud și aflat în acest an la a VI-a ediție, Simpozionul de creație literară și ilustrație de carte „Liter-Art” a oferit participanților un cadru pentru exprimarea stărilor emoționale și gândurilor sub forma poeziilor, prozei scurte, a fotografiei sau a graficii. Timp de 5 zile, între 17 și 21 august, persoane din medii diferite au relaționat direct sau prin intermediul tehnologiei împărtășind teme, trăiri și gânduri care în final s-au reflectat în creațiile realizate.

Participanti:

Societatea civilă: Casandra Ioan, Andrei Bako, Zoltan Balog, Marcel Vișa, Anca Diana Andrea, Ioan Hădărig.

Angajați ai Penitenciarului Aiud: Ciprian Sabău, Liviu Tarcău, Simona Moldovan, Sorin Avram, Florin Covaciu

Persoane private de libertate: Nicolae Stanovici, Iosif Kanebe, Cătălin Muntean, Ion Dăneasă, Dacian Crăciun

În perioada imediat următoare, lucrările vor fi selectate, tehnoredactate și scanate în vederea pregătirii tipăririi volumului în 250 de exemplare, demers sprijinit de Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.

“Simpozionul „Liter-Art” vine în completarea altor demersuri cu caracter artistic adresate deținuților pe care Penitenciarul Aiud le-a organizat consecvent principiului potrivit căruia arta are o funcție socială semnificativă” a declarat coordonatorul proiectului din partea penitenciarului, comisar șef de poliție penitenciară Ciprian Sabău.