FOTO| Aricii, animale de companie? Tânărul din Alba care deține propriul magazin online, specializat în vânzarea lor

Aricii, animale de companie? Tânărul din Alba care deține propriul magazin online, specializat în vânzarea lor

Adrian Sîngerean, un tânăr de 22 de ani din Alba Iulia, povestește despre cum este să crești să vinzi către familiile iubitoare unul dintre cele mai puțin întâlnite animale domestice din casele românilor: ariciul.

Într-un interviu acordat ziarulunirea.ro, Adrian ne-a împărtășit câteva dintre întâmplările care l-au îndrumat înspre această îndeletnicire.

„Acum 3 ani mi-am cumpărat doi arici iar întâmplarea a făcut că după două luni să văd că unul din ei, “Olli” cum îi spuneam eu , a născut încă 3 arici. La început am fost sceptic în privința lor deoarece mi se păreau mulți așa că am început să mă interesez mai în amănunt despre modul acestora de creștere și de întreținere . Treptat , am acumulat mai multe cunostiințe în acest domeniu iar după alte câteva luni au mai apărut încă 4 suflete în familia mea arici. Spunându-le prietenilor despre “pățaniile” mele aceștia au dorit să achiziționeze și ei niște arici la recomandarea mea.” , a transmis Adrian.

Pornind astfel de la această primă experiență, tânărul din Alba s-a decis să creeze propriul său magazin specializat în vânzarea acestor animăluțe.

„Primind feedback-uri foarte bune pe urmă vânzării primilor mei arici am realizat că aceste ființe mici și iubitoare sunt animalele ideale de companie pentru oricine.

Familia lui Olli și a lui Chilli a continuat să se mărească iar la multele recomandări care îmi erau făcute am hotărât să deschid și o pagină de instagram @magazinul_de_arici_ pentru a fi mai ușor să iau legătură cu toți doritorii de arici.”, a declarat tânărul.

Aricii ca și animale de companie reprezintă o noutate pentru multe familii din țara noastră, obișnuite să aibe în grija lor clasicele necuvântătoare cum ar fi câinii și pisicile. Multe întrebări răsar deci în privința întreținerii unui astfel de animal, precum și nevoia de activitate și dieta lor.

„Cum se întreține defapt un arici și ce necesită? E foarte simplu!Asemenea oricărei rozătoare de companie, acesta își poate duce traiul într-o cușcă cu rumeguș , o căsuța și câteva bobițe. El doarme în cea mai mare parte din zi, dar are nevoie și de afecțiune și iubire când este treaz. Aricii sunt cuminți, nu fac gălăgie și nici mizerie și nu sunt deloc periculoși, ba din contra aceștia iubesc afecțiunea și mangaierile pe burtică.

Acestea fiind spuse, se pot ține fără nici o grijă în apartament și pot fi întreținuți atât de copii cât și de adulți deoarece ariciul nu trebuie scos la plimbare de 3 ori pe zi și cu siguranță nu va strica nimic în casă. Consider că odată cu trecerea timpului , tot mai multă lume va lua în considerare achizitioarea unui suflețel mic și cuminte care face zilele mai frumoase oricui.”

În curtea omului, acest animal insectivor reprezintă pentru fermieri o adevărată bijuterie. Asta deoarece meniul său include foarte mulți dăunători. Cărăbuși, greieri, gândaci de la sol, larve de țânțari, viermi care atacă plantele, melci, omide, acești dăunători formează cea mai mare parte a meniului aricilor.

În viitorul apropriat, Adrian își dorește să își deschidă propriul magazin fizic specializat în vânzarea aricilor, în Alba Iulia, în incinta Mercur Shopping Center.