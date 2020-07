FOTO| AMENZI de peste 33.000 de lei, în județul Alba, după o acțiune pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară la 97 de terase și societăți comerciale

Alte 97 de terase și societăți comerciale au fost verificate sâmbătă, 4 iulie, în cadrul unei acțiuni care a vizat modul în care sunt respectate normele legale impuse pe perioada stării de alertă. Controalele au fost organizate sub autoritatea prefectului.

Pentru prevenirea și limitarea infectării cu virusul Covid 19, polițiști, jandarmi, polițiști locali, polițiști din cadrul poliției transporturi, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției Sanitare Veterinare, Direcției de Sănătate Publică și de la Protecția Consumatorului, I.S.C.T.R. și A.R.R. au continuat controalele în zonele aglomerate din județul Alba si pe mijloacele de transport in comun și au verificat modul de respectare a măsurilor impuse în contextul stării de alertă.

În cadrul acțiunii, au fost verificate 97 de societăți comerciale, context in care au fost constatate 10 abateri de natură contravențională privind fapte de tulburarea a ordinii și liniștii publice, care au fost sancționate în baza Legii 61/1991, 6 la Legea 12/1991 privind comerțul, doua la HG 984/2005 privind normele sanitar veterinare si 12 la alte acte normative care ii protejează pe consumatori.

Alte 35 de abateri contravenționale au fost sancționate în baza OUG 195/2002, in urma controalelor efectuate in trafic. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate a fost de 33.855 lei. Acțiunile in sistem integrat vor continua.