FOTO| AMENDĂ de 18 000 de lei pentru o firmă de gaz de către Primăria Alba Iulia după ce a efectuat lucrări și nu a reparat carosabilul și trotuarul

Scoțieni și englezi vor să „salveze” sute de case cu acoperiș de paie, dintr-o localitate din Alba. Se dorește promovarea printr-o hartă interactivă

Sute de case cu acoperișuri de paie dintr-o localitate din Alba ar putea fi „salvate” de către cetățeni scoțieni și englezi. Străinii au fost atât de impresionați de zona vizitată încât doresc să promoveze construcțiile unice prin intermediul unei hărți interactive.

Străinii au început prin a inventaria sutele de locuințe acoperite cu paie, situate în localitatea Râmeț, la 55 de km de Alba Iulia. „Dacă nu le salvăm acum, nimeni nu își va mai aminti că au fost aici”, a afirmat arheologul Stephen Joyce.

Cele mai multe construcții se află deja într-un stadiu avansat de degradare. „În Scoția am pierdut multe dintre casele vechi și dacă pierdeți asta acum o să le aveți numai în cărțile de istorie și nu va mai fi la fel. Știu că arată ponosit și nu prea frumos, dar este istoria voastră și dacă puteți să aveți grijă de ea și să o reconstruiți, oamenii vor plăti ca să vină și să stea în ele”, a precizat Adam Samson, din Scoția.

„Este absolut fantastic să vezi aceste case vechi. Este unic, am călătorit mult în Europa, sunt ranger și am văzut multe păduri, dar nu am văzut nicăieri așa ceva”, a menționat Tim Hall, pădurar din Scoția.

Meșterii de pe vremuri au folosit pentru acoperiș paie obținute din cultivarea grâului, pe care le-au uscate bine și le-au pregătit să reziste zeci de ani. „Pentru case cred că localnicii trebuie să vadă valoarea lor. Să le pierdeți pe toate ar fi mare păcat”, a spus Kate Campbell din Scoția.

Cu toate acestea, există, însă, și localnici care au investit în astfel de construcții. „Ceva vecini de-ai noștri au locuit aici și acum doi ani tatăl meu a cumpărat o astfel casă. Cu scopul de a o salva și pentru a o renova”, a dezvăluit o localnică.

Ulterior, datele culese pe teren vor fi folosite pentru o hartă interactivă. „Noi le inventariem și creeăm o hartă intercaivă prin care încercăm să promovăm zona și să punem cât mai multe informații despre fiecare construcție”, a declarat Monica Oprean, de la Asociația „Satul Verde”.

De asemenea, strănii care au luat la pas ulițele localității Râmeț au în intenție să promoveze zona și pe rețelele sociale, informează stirileprotv.ro.