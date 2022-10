FOTO| Ambasadorii Via Transilvanica, prezenți la Ciugud: Principele Nicolae, Andreea Esca, Mihai Petre și alții au semnat bornele simbolice

Podul de pe strada Șerbina din Abrud, avariat de inundațiile din 2021 va fi refăcut: Undă verde de la APM Alba

Lucrările de consolidare a structurii de rezistență a podului de pe strada Șerbina din Abrud au primit undă verde de la APM Alba. Podul a fost afectat de inundațiile și viiturile din iulie anul trecut.

Soluţia adoptată pentru aducerea podeţului la parametrii optimi din punct de vedere al capacităţii portante şi tot odată pentru a corespunde clasei de încărcare, constă în realizarea unui podeţ din elemente prefabricate care asigură o lumină de 3,0 m, având lungimea suprastructurii de 3,90 m.

Lăţimea podeţului este de 4,82 m. Conform STAS 2924 – 91 Poduri pe şosea. Gabarite, în cadrul lăţimii podeţului se asigură cel puţin:

lăţimea părţii carosabile c = 3,50 m;

lăţimea minimă necesară pentru amplasarea parapetelor (glisierelor) de siguranţă Sp = 2 x 0,50 m.

Infrastructura este prevăzută a se realiza cu două culei realizate din 6 elevaţii prefabricate tip L2 din beton armat, câte trei la fiecare culee. Fundarea culeelor se realizează prin intermediul fundaţiilor directe din beton de clasă C 25/30. Fundaţia culeelor se realizează pe un strat de beton de egalizare având grosimea de 10 cm.

Racordarea infrastructurilor podeţului cu terasamentele în amonte si aval se realizează prin intermediul aripilor monolite din beton de clasă C 30/37, acestea fiind pozate pe o fundaţie din beton de clasă C 30/37. Fundaţia aripilor prefabricate se realizează pe un strat de beton de egalizare având grosimea de 10 cm. Aripile se vor realiza in trepte, atât în ammonte cât si în aval pentru a prelua diferenţa de nivel.

În spatele culeelor şi aripilor se realizează suportul de dren din beton de clasă C 25/30, cu o lăţime de 0,50 m, pe care se realizează drenul din piatră brută, numai după realizarea hidroizolaţiei din spatele culeelor şi a aripilor.

Pe toate suprafeţele în contact cu drenul sau cu terasamentele se vor executa hidroizolaţii cu materiale specifice pentru hidroizolarea lucrărilor de artă (poduri şi podeţe).

Racordarea suprastructurii cu terasamentele se realizează prin intermediul plăcilor de racordare din balast stabilizat.

Pentru a se asigura lăţimea podeţului conform normativelor în vigoare, suprastructura s-a proiectat cu 6 dale prefabricate din beton precomprimat cu armătură preîntinsă – tip D5 – cu lungimea de 3,90 m. În dalele marginale se va prevedea armătură pentru timpanul monolit, pe acre se va amplasa parapetele de protectie H2b.

După pozarea celor 6 dale prefabricate tip D3 se va realiza, în vederea asigurării unei pante transversale betonul de pantă de clasă C25/30, de min. 5 cm. Hidroizolarea suprastructurii se realizează cu materiale specifice pentru hidroizolarea lucrărilor de artă (poduri şi podeţe). Calea pe podeţ se execută pe toată lăţimea acestuia (între grinzile parapet) si este realizată din îmbrăcăminte bituminoasă alcătuită 3 cm BA8 apoi 2 straturi de beton asfaltic pentru poduri în grosime de 4 cm fiecare BAP16.

Pentru prevenirea apariţiei afuierilor şi pentru asigurarea scurgerii apei în condiţii optime, albia se va amenaja prin pereere în amonte pe o lungime de 13 m, cu un beton de clasa C30/37, armat cu plasă sudată 05/100-05/100, în grosime de 20 cm, asezat pe un strat de fundaţie din balast în grosime de 15 cm asezat peste material geotextil. În aval de podeţ, în continuarea aripilor din beton armat se va prevedea o saltea de gabioane formată din 2 straturi de 50 cm fiecare, distribuite pe o lungime de 3,0 m si o lăţime de 8,0 m.