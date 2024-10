FOTO | Alexandra Cristea, sportivă CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de 5 km alergare

Alexandra Cristea, sportivă CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de 5 km alergare

Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Alexandra Cristea, care de curând a împlinit vârsta de 17 ani, a obținut medalia de bronz, la Campionatul Național de 5 km alergare pe șosea, la categoria de vârstă U20.

Competiția s-a desfășurat la Oradea, în zona centrală a orașului, în Piața Unirii, fiind destinată Seniorilor, și atleților sub 23, respectiv sub 20 de ani.

Alexandra Cristea, sportivă pregătită de antrenorul Gabriel Avram, s-a clasat pe locul III cu timpul 18:18, un rezultat foarte bun pentru vârsta sa, acesta fiind al doilea cel mai bun timp obținut de sportivă la o competiție oficială (recordul personal fiind 18.07 la această probă). În acest an, sportiva a mai obținut 3 medalii, toate de argint, în probe de 3.000 și 5.000 de metri la Under 20, respectiv în proba de 5.000 de metri la Under 18 (desfășurate pe stadion).

Următoarea competiție pentru secția de atletism a CS Unirea Alba Iulia va fi în 26 octombrie – Campionatul Național de Cros, ce se va desfășura la Băile Felix și unde așteptările sunt cel puțin la fel de mari pentru Alexandra Cristea.

