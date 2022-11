FOTO| ACCIDENT rutier, la Sebeș: Două mașini s-au ciocnit pe Drumul Sibiului

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința CL din data de 29 noiembrie 2022, suplimentarea cu 50.000 de lei a sprijinului financiar acordat Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia. Banii sunt necesari pentru acoperirea cheltuielilor sportivilor care se pregătesc pentru competiții interne și internaționale, respectiv pentru achiziționarea de echipament sportiv.

Proiectul de act administrativ inițiat de conducerea clubului vizează suplimentarea cu 50.000 lei a sprijinului financiar acordat deja Clubului Sportiv Unirea Alba lulia prin Hotărârea nr. 354 din 2022 în cuantum de 100.000 lei.

Clubul reprezintă o structură sportivă de drept public, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, înființată în 1974.

Clubul Sportiv Unirea Alba lulia are ca obiect principal de activitate obținerea performanțelor sportive prin selecția, pregătirea, participarea la competiții interne și internaționale, precum și câștigarea de medalii de către sportivii clubului. De asemenea, clubul asigură cadrul adecvat pentru practicarea sportului de performanță.

Sprijinul financiar suplimentar de 50.000 lei este indispensabil pentru obținerea perfomanței, suma de bani fiind necesară pentru acoperirea cheltuielilor sportivilor care se pregătesc pentru competiții interne și internaționale, respectiv pentru achiziționarea de echipament sportiv.

Consiliul Local Alba lulia a aprobat deja hotărârea nr. 354 din 2022 pentru un sprijin financiar în cuantum de 100.000 lei Clubului Sportiv Unirea Alba în vederea susținerii cheltuielilor aferente desfășurării activității sportive a Clubului.

Prin solicitarea Clubului Sportiv Unirea Alba înregistrată la Alba lulia cu nr. 131431/08.11.2022, Clubul solicită suplimentarea sprijinului financiar aprobat prin HCL 354/2022 cu suma de 70.000 lei, având în vedere faptul că în cursul anului 2022 Ministerul Sportului nu a primit sprijin financiar pentru achiziționarea echipamentului sportiv, cu mențiunea că este al doilea an consecutiv în care nu s-au primit bani de la stat.

Prin modificarea propusă la Hotărârea nr. 354/2022 Clubul Sportiv va beneficia de suma de 150.000 lei în cursul anului 2022 pentru achiziționarea echipamentului sportiv necesar sportivilor în competițiile naționale și internaționale, comparativ cu suma de 100.000 lei aprobată inițial.

”CS Unirea Alba Iulia este clubul sportiv nr. 1 al județului Alba. În acest an, până la sfârșitul lunii octombrie sportivii au obținut 134 medalii care: 58 de aur, 44 de argint, 32 bronz. Au fost obținute rezultate deosebite la toate cele 9 ramuri sportive: atletism, judo, powcrlifting, orientare, haltere, box, tackwondo, tenis de masa și culturism.

În decursul anilor, dintre cluburile sportive din județul nostru, sportivii legitimați la CS UNIREA Alba Iulia au obținut cele mai mari performanțe sportive, atât pe plan național, cât și internațional. în fiecare an, sportivii noștri se impun categoric la competiții naționale și obțin rezultate foarte bune si clasari pe podium și la întrecerile europene și mondiale. Astfel, prin rezultatele noastre, am devenit ambasadori ai județului Alba, si la nivel internațional.

In acest an, atletele noastre ( componenete ale lotului național de atletism ), sunt cele mai bune din țară la probele de marș, participante atat la Campionatele Mondiale de Atletism (Oregon USA) cat si la Campionatele Europene, precum si la Campionatele Balcanice unde au obtinut titlul de campioane, respectiv vicecampioane balcanice.

La powerlifting ne impunem categoric la competițiile naționale și am reușit, chiar recent, să obținem medalii și la cele internaționale. La orientare avem cel mai bun sportiv din țară, component de bază la lotul național și cu participări reușite la competiții europene.

La judo avem componenți la lotul național si am punctat titluri de campioni naționali si balcanici. La secția culturism am obtinut titlul de vicecampion național la juniori, iar tenisul de masă â promovat in divizia B. Secția de taekwondo a fost înființată în anul trecut și am obtinut medalii (campioni naționali) la cădeți si copii.

Secția box, la categoria de varsta cădeți, a obtinut un titlu de vicecampion național”, au menționat reprezentanții clubului.