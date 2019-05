FOTO. Accident MORTAL miercuri după-masa. Două persoane au murit, iar alte patru au fost rănite după impactul dintre un autotren şi două maşini

Un accident de circulație mortal a avut loc miercuri după-masa, pe DN 15 (E 578), între localităţile Suseni şi Brâncoveneşti, judeţul Mureş. Două persoane au murit şi patru au fost rănite în urma impactului dintre un autotren încărcat cu tocătură lemnoasă şi două maşini. La faţa locului a fost solicitat elicopterul SMURD.

Astazi, in jurul orei 17.20 , politistii din cadrul Politiei municipiului Reghin, au fost sesizati prin Apel 112, despre producerea unui accident rutier, in localitatea Brancovenesti.

La fata locului s-au deplasat politistii, iar din primele cercetari efectuate la fata locului s-a produs o coliziune intre un tir si doua autoturisme, in urma careia a rezultat rasturnarea tirului, iar cele doua autoturisme au parasit partea carosabila, intrand in santul de pe marginea drumului.

Din nefericire, in urma accidentului a rezultat decesul a doua persoane. In acest moment traficul este blocat, politistii efectueaza cercetarea locului faptei, in vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii incidentului.

Reprezentanţii ISU Mureş au transmis, la rândul lor, că două persoane au murit şi patru sunt rănite, în urma accidentului de pe DN 15.