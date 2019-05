UPDATE FOTO. Accident MORTAL pe DN15: O șoferiță a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autotren condus de un bărbat din Alba. Două persoane au DECEDAT

Un accident de circulație mortal a avut loc miercuri după-masa, pe DN 15 (E 578), între localităţile Suseni şi Brâncoveneşti, judeţul Mureş. Două persoane au murit şi patru au fost rănite în urma impactului dintre un autotren încărcat cu tocătură lemnoasă şi două maşini. La faţa locului a fost solicitat elicopterul SMURD.

Astazi, in jurul orei 17.20 , politistii din cadrul Politiei municipiului Reghin, au fost sesizati prin Apel 112, despre producerea unui accident rutier, in localitatea Brancovenesti.

La fata locului s-au deplasat politistii, iar din primele cercetari efectuate la fata locului s-a produs o coliziune intre un tir si doua autoturisme, in urma careia a rezultat rasturnarea tirului, iar cele doua autoturisme au parasit partea carosabila, intrand in santul de pe marginea drumului.

Din nefericire, in urma accidentului a rezultat decesul a doua persoane. In acest moment traficul este blocat, politistii efectueaza cercetarea locului faptei, in vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii incidentului.

Reprezentanţii ISU Mureş au transmis, la rândul lor, că două persoane au murit şi patru sunt rănite, în urma accidentului de pe DN 15.

UPDATE IPJ: La data de 22.05.2019, la ora 17.05, pe DN 15 E578, la km 114+400 m, în afara localității Suseni, s-a produs un accident rutier. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că, o femeie, de 36 de ani, din județul Harghita, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare, unde a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule, condus de un bărbat, de 32 de ani, din județul Alba, care s-a răsturnat pe carosabil, intrând în coliziune cu un alt autoturism, condus din direcția Reghin-Toplița, de către un bărbat, de 29 de ani, din județul Mureș.

În urma accidentului a rezultat decesul conducătoarei auto, de 36 de ani, precum și a unui pasager, aflat în autoturismul condus de aceasta, respectiv un bărbat, de 42 de ani, cetățean străin. Alte două persoane, respectiv conducatorii celorlalte două vehicule au suferit vătămări corporale ușoare. În cauză, polițiștii efectuează cercetări, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.