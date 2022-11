FOTO | ”A încercat să evite o coliziune”: cum a rămas un șofer cu mașina blocată în șanțul de pe marginea străzii

Un șofer din Crăciunelu de Jos a evitat în ultimul moment coliziunea cu alt autoturism, dar s-a ales cu roțile mașinii în tranșeea de pe marginea drumului.

Imaginile cu mașina blocată au fost postate pe o rețea de socializare iar mesajele răutăcioase nu au întârziat să apară: ”Aici mai ține si de sofer. Hai să fim serioși, are zece metri de pod in față și el a intrat in șanț”. Alții au sărit în apărarea șoferului: ”Dacă trebuie să eviți ceva acolo ajungi”, ”Mare tâmpenie șanțurile alea adanci lasate descoperite pe marginea drumurilor!” au comentatt câțiva cetățeni la postarea de pe Facebook.