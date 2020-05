Florin Roman, liderul deputatilor PNL: Am solicitat Corpului de control al Ministerului Sănătății sa verifice neregulile de la spitalul Cîmpeni

In calitate de parlamentar de Alba, am primit mai multe sesizari legate de mari deficiente manageriale referitoare la activitatea desfășurată la spitalul Cîmpeni, acolo unde au fost schimbați in ultimii ani, nu mai puțin de 8 directori. Prin urmare, am solicitat ministrului Sănătății, dr Nelu Tătaru un audit financiar și al resurselor umane, care sa facă lumina in acuzațiile aduse referitoare la ascunderea intenționată a unor date referitoare la persoane suspecte a fi infectate, dar și la angajări in baza recomandărilor pe baza carnetului rosu de partid, nu al pregătirii profesionale. Totodata, am solicitat verificarea aspectelor care țin de suspiciuni de natura penală in activitatea acestui spital, transformat de PSD Alba intr-o zona a intereselor politice.

Nu este treaba mea sa comentez schimbarea managerului spitalului Cîmpeni, dl Calin Bodea, prezentat ca fiind un “mare specialist”. Care specialist? Miner? Sau din industria de apărare? Sau de secretar de stat sau consilier prefectural? “Specialist” in care dl Bodea a fost numit pe baza apartenentei la PSD, nicidecum a criteriilor profesionale? Ii reamintesc domnului Calin Bodea ca mi-a solicitat direct și prin intermediari sprijin pentru a rămâne in Consiliul de Administrație al CupruMin, unde a ajuns cu sprijinul PSD și l-am refuzat. Eu nu fac trocuri politice cu pesediști! Așa a apărut “avansarea” pentru spitalul Cîmpeni al “marelui specialist” PSD.

Înțeleg supărarea și frustrarea unor politicieni roșii, care s-au obișnuit sa facă doar angajări pe banda rulantă pe baza carnetului de partid, și vorbesc gurile rele, și cu contribuții financiare, dar joaca s-a terminat tovarăși! Sănătatea nu are culoare politica, așa cum ați făcut voi, politizand totul. Prioritatea noastră, a celor din PNL, rămâne lupta împotriva epidemiei de COVID și vom susține spitalul din Cîmpeni, cu tot ce este necesar pentru a trece peste acest moment dificil. Ca parlamentar de Alba, voi susține noua conducere astfel încât sa aibă un partener puternic in Ministerul Sănătății, astfel încât moții sa beneficieze de cele mai bune condiții!