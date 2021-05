Florin Cîţu: În acest moment nu se discută despre creşterea vârstei de pensionare și nu vom creşte taxele

Într-o declarație făcută în cursul zilei de joi, primul ministru Florin Cîţu a declarat că există grupuri de lucru privind sistemul de pensii, care trebuie reformat, pentru a nu colapsa, dar că încă nu s-au luat decizii concrete. El spune că în acest moment nu se discută nici despre creşterea vârstei de pensionare, nici despre corelarea vârstei de pensionare cu creşterea speranţei de viaţă. În plus, premierul a mai precizat că nu se vor mări taxele.

„Nu. Sunt mai multe soluţii şi nu avem nimic concret în acest moment. Ne uităm ce au făcut şi în alte ţări. Ideea pe care au speculat-o este aceea că se discută despre un obiectiv de a creşte speranţa de viaţă în România. Nu e nicio legătură, dar este un obiectiv foarte bun, important pentru noi. Înseamnă că vom fi mai sănătoşi, vom fi mai puternici, o societate mai puternică, mai sănătoasă. Sunt două obiective: eliminarea sărăciei şi de a creşte speranţa de viaţă în România”, a declarat premierul joi seară la B1Tv, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă vârsta de pensionare trebuie corelată cu creşterea speranţei de viaţă, premierul a răspuns: „Asta vom vedea atunci când vom face legea pensiilor. Nu discută nimeni de aşa ceva acum”.

„Nu a fost luată nicio decizie. Sunt discuţii. Rolul acestor grupuri de lucru este exact acela de a avea discuţii. Sunt foarte multe discuţii într-un grup de lucru”, a adăugat premierul. „Dacă nu facem nimic, în 15 ani sistemul de pensii colapsează”

Cîţu a afirmat că nu este niciun scandal în legătură cu pensiile.

„Eu am spus anul trecut că nu e bine să comentăm doar zvonuri şi doar ştiri care apar pe la colţuri. Rolul Opoziţiei este clar acela de a exagera, de a manipula, de a zbiera. În acest moment, există în coaliţie un grup de lucru care se ocupă de reforma pensiilor şi la Ministerul Muncii. Vom avea o reformă a sistemului de pensii care are un obiectiv foarte clar, nu doar de a recalcula pensiile în România, obiectivul este de a reaşeza sistemul de pensii să fie sustenabil şi peste 10, şi peste 15 ani. Aşa cum este astăzi, dacă nu facem nimic, în 15 ani colapsează”, a susţinut prim-ministrul.

„Nu creştem taxe”

El a mai arătat că la Bruxelles a prezentat o parte din ideile privind direcţia în care vrea să meargă România, între care şi reforma pensiilor.

„Nimic din ce am spus noi acolo nu este diferit de ce avem în programul de guvernare. La fel şi despre strategia fiscal-bugetară. Am auzit iarăşi o nebunie, că ne cere cineva să creştem taxele. Din contră, eu am spus din primul moment, şi în 2019 şi acum, nu vom creşte taxele. Discuţia mea şi cu Comisia Europeană şi cu alte instituţii internaţionale a fost clară: nu vom creşte taxe, vă vom arăta că putem să aducem venituri la buget mai mari. Nu ştiu de unde ies aceste idei. Chiar nu vreau să le comentez, nu are sens. Nu creştem taxe şi românii ar trebui să urmărească exact ce se întâmplă. A apărut vreun act normativ care arată aşa ceva? Nu, pe nicăieri. Discuţii bineînţeles că vor fi peste tot. Specialiştii între ei discută tot felul de soluţii, încearcă măsuri şi aşa mai departe. Se uită ce au făcut alţii în alte ţări, dar noi să ne uităm pe fapte, ce decizii luăm. Nu se discută, în acest moment nu există aşa ceva”, a subliniat Cîţu.

Premierul a vorbit despre o guvernare liberală pe opt ani.

„Vom lua măsuri în această perioadă pentru a ne asigura o creştere economică şi măsuri care să-i ajute pe români. Toate aceste măsuri le vom lua în consultare cu românii, vom veni şi le vom prezenta şi vor fi măsuri care sunt benefice pentru români”, a declarat el.

Avalanșă de declarații despre sistemul de pensii

Ministrul Muncii Raluca Turcan a declarat joi, în direct la Digi24, că în privința creșterii vârstei de pensionare „vorbim despre opțiune”. Declarația ministrului vine în contextul în care la nivelul Coaliției s-a discutat despre creșterea vârstei de pensionare.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a spus și el că au fost discuții despre creșterea vârstei de pensionare și a stagiului minim de cotizare pentru pensie, dar că nu s-a luat o decizie pe aceste subiecte.

La rândul său, vicepremierul Dan Barna a declarat la Digi24 că România are nevoie urgentă de o nouă lege a pensiilor pentru că sistemul actual nu va mai fi sustenabil în 7-8 ani, în condițiile în care generația celor numiți „decreței” se îndreaptă spre vârsta de pensionare. Totodată, Barna a subliniat că vârsta de pensionare trebuie calibrată cu speranța de viață.

Sursa: digi24.ro